Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 82 - Beşiktaş : 72

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 82-72 yendi . Lig'de Aliağa Petkim spor 4. galibiyetini alırken, Beşiktaş 7 kez mağlup oldu.

Salon: Enka Spor

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli xx, Halil Baldemir xx, Musa Kazım Çetin xx

Aliağa Petkim Spor: Kendrick John Ray xxx 19, Stephen Zack xxx 12, Sarunas Vasiliaskas xx 9, Ian Hummer xxx 17, Thomas Wimbush xx 7, Dorukhan Engindeniz xx 6, Hakan Yapar xx 2, Canberk Kus x ?, Ege Arar xx 10, Alp Karahan x ?, Yiğitcan Turna x ?,

Başantrenör: Kestutis Kemzura

Beşiktaş : James Kumar Blackmon xxx 18, Omer Yasır Küçük x 3, Alperen Şengün xxx 30, Markell Davon Johnson xxx 15, Egehan Arna x 2, Oğuzhan Göktepe x, Hakan Saylı x, Sadık Emir Kabaca x 4, Mehmet Yağmur x, Sedat Ali Karagülle x, Furkan Haltalı x

Başantrenör: Sinan Çelik

1. Periyot: 22 -15 (Aliağa Petkim Spor lehine)

Devre: 42 - 38 (Aliağa Petkim Spor lehine)

3. Periyot: 68 -59 (Aliağa Petkim Spor lehine)

-İHA-