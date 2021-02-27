Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 83 Pınar Karşıyaka: 96 - Son Dakika

Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 83 Pınar Karşıyaka: 96

27.02.2021 15:12
Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 83 Pınar Karşıyaka: 96, System.String[]

Bahçeşehir Koleji, ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Pınar Karşıyaka'yı ağırladı.

Bahçeşehir Koleji, ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Pınar Karşıyaka'yı ağırladı. İkinci çeyrekten itibaren rakibini geriden takip eden Bahçeşehir, sahadan 83-96'lık yenilgiyle ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji, maça Shannon Evans, Erick Green, Erkan Yılmaz, Stefan Jankovic ve Vladimir Stimac; konuk ekip Pınar Karşıyaka ise Tony Taylor, Sek Henry, Amath M'Baye, Metecan Birsen ve Semih Erden beşiyle başladı. Erick Green ve Stefan Jankovic'le üçlükler bulan Bahçeşehir, ilk iki buçuk dakikayı 6 - 3 üstünlükle geçti. Çeyreğin sonuna 4 dakika 40 saniye kala gelen televizyon molasına Bahçeşehir Koleji'nin 12 - 8 liderliğinde girildi. Moladan iki ekip de benzer hücum performanslarıyla döndü ve maçın ilk dörtte birlik bölümü 22 - 22 eşitlikle geçildi.

Pınar Karşıyaka ikinci çeyreğe daha iyi başlayan taraf oldu ve ilk beş dakikayı 36 - 29 önde geçti. Devrenin bitimine 4 dakika 16 saniye skor 31 - 38'ken Bahçeşehir Koleji molası geldi. Molanın ardından hücumda istediklerini yapamayan konuk ekip, skor 33 - 38'e gelince, ilk yarının sonuna 2 dakika 49 saniye kala molaya başvurdu. Devrenin son bölümünde de fark aynı kaldı ve soyunma odasına 44 - 38 Pınar Karşıyaka üstünlüğünde gidildi.

Bahçeşehir Koleji ikinci yarıya Erkan Yılmaz'ın enerjik oyunuyla iyi başladı ve ilk dört dakikalık bölümde farkı 2'ye indirdi (51 - 53). Pınar Karşıyaka'nın yakaladığı 5 - 0'lık serinin ardından Bahçeşehir Koleji, çeyreğin bitimine 5 dakika 11 saniye kala molaya başvurdu. Çeyreğin ikinci bölümünde iki ekip de savunma sertliğini artırdı ve maçın son dörtte birlik bölümüne 70 - 60 Pınar Karşıyaka üstünlüğüyle girildi.

Yeşil - kırmızılı ekip son çeyreğe de iyi başladı ve dört dakikayı 80 - 66 önde geçti. Maçın sonuna 3 dakika 54 saniye kala gelen televizyon molasına İzmir temsilcisinin 85 - 72 üstünlüğüyle girildi. Bahçeşehir Koleji maçın son bölümünde İsmet Akpınar'la geri dönmeye çalışsa da Pınar Karşıyaka'yı yakalayamadı ve sahadan 83 - 96'lık skorla mağlup ayrıldı.

Bahçeşehir'in en skorer isimleri 16 sayıyla Vladimir Stimac ile Shannon Evans ve 14 sayıyla Erick Green oldu.

"Onların oyun sertliğine ve konsantrasyonuna doğru karşılık veremedik"

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, maçın ardından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Pınar Karşıyaka iyi bir takım. Onların oyun sertliğine ve konsantrasyonuna doğru karşılık veremedik. Önümüzde zorlu bir Bursa deplasmanı var, bugünden gerekli dersleri çıkarıp yarından itibaren o maça tüm gücümüzle hazırlanacağız. Rakibimizi tebrik ediyorum."

Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında 7 Mart Pazar günü Bursaspor'a konuk olacak. - İSTANBUL

Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 83 Pınar Karşıyaka: 96
Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 83 Pınar Karşıyaka: 96
Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 83 Pınar Karşıyaka: 96
Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 83 Pınar Karşıyaka: 96
Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 83 Pınar Karşıyaka: 96

Basketbol Süper Ligi, Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 83 Pınar Karşıyaka: 96 - Son Dakika Spor


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