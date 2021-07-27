Basketbol Süper Ligi ekibi Merkezefendi Belediyesi, Adam Smith'i transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Adam Smith'i kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Denizli ekibi, 28 yaşındaki 1,85 metre boyundaki ABD'li guard Adam Smith'i renklerine bağladı.

ABD'li oyuncu, Yunanistan'ın Ionikos Nikaias takımında başladığı geçen sezonda Polonya'nın Zielona Gora takımına transfer olmuştu. Oyuncu, daha önce Aliağa Petkim Spor'da da forma giymişti.