Salon: Beşkaza
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Mehmet Ozan Çakar
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 4, Fırat Töz, Barış Hersek 2, Cook 14, Atkins 8, Erdem İlter, Abu 4, Emir Gökalp 2, Caner Ercan 12, Polat Kaya 2, Frazier 6
Darüşşafaka Tekfen: Andrews 13, Doğuş Özdemiroğlu 11, Erkan Veyseloğlu 4, Luther 8, Jerrett 17, Doruk Dora 10, Berk Demir 9, Troy Selim Şav 2, Sinan Güler 2, Görkem Doğan 2
1. Periyot: 12-24
Devre: 29-45
3. Periyot: 48-61
ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 78-54 yendi.
- Kaynak: AA
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