Son Dakika Haberleri: Basketbol Süper Ligi'nde 1. hafta başlıyor! Maçların programı...
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Basketbol Süper Ligi'nde 1. hafta başlıyor! Maçların programı...

33 dakika önce

Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 1. hafta başlıyor! Maçların programı..., System.String[]

Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak.


Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın müsabaka programı şu şekilde:


Yarın:


13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol- Darüşşafaka Tekfen (Gazanfer Bilge)


15.15 Türk Telekom- Galatasaray Doğa Sigorta (Ankara)


17.30 Teksüt Bandırma- Pınar Karşıyaka (Banvit Kara Ali Acar)


29 Eylül Pazar:


13.00 Bursaspor-TOFAŞ (TOFAŞ)


15.15 Gaziantep Basketbol- Afyon Belediyespor (Şahinbey)


17.30 Bahçeşehir Koleji- Beşiktaş Sompo Sigorta (BJK Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Kompleksi)


20.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol- Fenerbahçe Beko (Salon henüz açıklanmadı)


30 Eylül Pazartesi:


20.00 Anadolu Efes-OGM Ormanspor (Sinan Erdem)

Darüşşafaka, basketbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:31 
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