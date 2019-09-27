Basketbol Süper Ligi'nde 1. hafta başlıyor! Maçların programı...

Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın müsabaka programı şu şekilde:



Yarın:



13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol- Darüşşafaka Tekfen (Gazanfer Bilge)



15.15 Türk Telekom- Galatasaray Doğa Sigorta (Ankara)



17.30 Teksüt Bandırma- Pınar Karşıyaka (Banvit Kara Ali Acar)



29 Eylül Pazar:



13.00 Bursaspor-TOFAŞ (TOFAŞ)



15.15 Gaziantep Basketbol- Afyon Belediyespor (Şahinbey)



17.30 Bahçeşehir Koleji- Beşiktaş Sompo Sigorta (BJK Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Kompleksi)



20.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol- Fenerbahçe Beko (Salon henüz açıklanmadı)



30 Eylül Pazartesi:



20.00 Anadolu Efes-OGM Ormanspor (Sinan Erdem)