Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası yarın oynanacak Bahçeşehir Koleji- Afyon Belediyespor maçıyla başlayacak.



Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın ve 13 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Afyon Belediyespor'u ağırlayacak. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Galatasaray ile Beşiktaş, Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Ankara deplasmanında Türk Telekom ile, Anadolu Efes de Bandırma BK ile mücadele edecek.



Yarın



13.00 Bahçeşehir Koleji - MY Afyon Belediyespor



15.15 Gaziantep Basketbol - Tofaş



17.30 Galatasaray DS - Beşiktaş SS



20.00 Türk Telekom - Fenerbahçe Beko



13 Ekim Pazar



13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece - OGM Ormanspor



15.15 Bursaspor - Pınar Karşıyaka



17.30 TS Bandırma BK - Anadolu Efes



20.00 İTÜ Basket - Darüşşafaka - İSTANBUL