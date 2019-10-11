Son Dakika Haberleri: Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı
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Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı

1 saat önce

Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası yarın oynanacak Bahçeşehir Koleji - Afyon Belediyespor maçıyla başlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı, System.String[]

Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası yarın oynanacak Bahçeşehir Koleji - Afyon Belediyespor maçıyla başlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın ve 13 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Afyon Belediyespor'u ağırlayacak. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Galatasaray ile Beşiktaş, Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Ankara deplasmanında Türk Telekom ile, Anadolu Efes de Bandırma BK ile mücadele edecek.

YARIN

13.00 Bahçeşehir Koleji - MY Afyon Belediyespor

15.15 Gaziantep Basketbol - Tofaş

17.30 Galatasaray DS - Beşiktaş SS

20.00 Türk Telekom - Fenerbahçe Beko

13 EKİM PAZAR

13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece - OGM Ormanspor

15.15 Bursaspor - Pınar Karşıyaka

17.30 TS Bandırma BK - Anadolu Efes

20.00 İTÜ Basket - Darüşşafaka

(İHA)

Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:40 Kaynak: İHA
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