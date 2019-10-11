Son Dakika Haberleri: Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı
Son Dakika Spor Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı

Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı

1 saat önce

Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasındaki derbide Galatasaray Doğa Sigorta ile Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın karşılaşacak.

Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı, System.String[]

Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasındaki derbide Galatasaray Doğa Sigorta ile Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Sezona başkent deplasmanında Türk Telekom karşısında yaşadığı yenilgiyle başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, 2. haftada konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Ligin ilk haftasında Bahçeşehir Koleji'ni yenerek sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta ise 2. haftada ağırladığı Anadolu Efes karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İki takım arasında geçen sezon ligde yapılan iki maçı da Galatasaray Doğa Sigorta kazanmıştı.

İki ekip, son olarak eylül ayında düzenlenen Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği Mehmet Baturalp Turnuvası'nda karşı karşıya gelmiş, sarı-kırmızılılar parkeden 68-67 galip ayrılmıştı.

Galatasaray, Beşiktaş, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ın Zulte Waregem'e kiraladığı Larin: Belçika'da çok mutluyum
4 isim Beşiktaş başkanlığına aday oldu! Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 5 futbolcu Steven Nzonzi ayrılık iddialarına cevap verdi: Bir yere gitmiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 12:29:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]