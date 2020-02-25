Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı! Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray... - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı! Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray... - Son Dakika Spor

Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı! Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray...

15 dakika önce

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak derbi, saat 20.15'te başlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı! Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray..., System.String[]

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak derbi, saat 20.15'te başlayacak.


Ligde 15 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, son iki lig maçını kazanarak derbiye çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde sahasında oynadığı 10 maçı da kazandı.


Galatasaray Doğa Sigorta ise Ataşehir'e 13 galibiyet, 6 yenilgiyle 5. sırada gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde dış sahada oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı.


Sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray Doğa Sigorta, 19 sayı farkla 83-64 kazanmıştı.


Malcolm Thomas, Galatasaray, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:36 
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