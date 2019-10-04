Basketbol Süper Ligi'nde her hafta iki maç şifresiz

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Süper Ligi karşılaşmalarının yayın hakları sahibi Tivibu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor'dan verilmeye devam edeceği, her hafta 2 karşılaşmanın TRT Spor ekranlarından da izleyicilerle buluşacağı belirtildi.



Ligin ikinci haftasında Tivibu Spor ve TRT Spor'dan ortak yayınlanacak maçların programı şöyle:



6 Ekim Pazar:



13.00 Pınar Karşıyaka- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol



7 Ekim Pazartesi:



20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Anadolu Efes



