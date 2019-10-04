Basketbol Süper Ligi'nde her hafta iki maç şifresiz
55 dakika önce
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Süper Ligi karşılaşmalarının yayın hakları sahibi Tivibu Spor'dan verilmeye devam edeceği, her hafta 2 karşılaşmanın TRT Spor ekranlarından da izleyicilerle buluşacağı belirtildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Süper Ligi karşılaşmalarının yayın hakları sahibi Tivibu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor'dan verilmeye devam edeceği, her hafta 2 karşılaşmanın TRT Spor ekranlarından da izleyicilerle buluşacağı belirtildi.
Ligin ikinci haftasında Tivibu Spor ve TRT Spor'dan ortak yayınlanacak maçların programı şöyle:
6 Ekim Pazar:
13.00 Pınar Karşıyaka- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
7 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Anadolu Efes
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:46
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