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Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon son maça kaldı

17 dakika önce

Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasındaki Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi finalinde şampiyon, cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki 7. karşılaşmada belli olacak.

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon son maça kaldı, System.String[]
Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasındaki Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi finalinde şampiyon, cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki 7. karşılaşmada belli olacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6. maçında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştığı Anadolu Efes'i 85-69'luk skorla mağlup etti ve seriyi 3-3'e getirdi. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde son müsabaka cuma günü Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Bu karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar cezasından dolayı yer alamayacak. Seride iki takım da deplasmanda 1'er kez galibiyet çıkarabildi.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanan final serisinde alınan sonuçlar şöyle:

Anadolu Efes: 56 - Fenerbahçe: 73

Anadolu Efes: 101 - Fenerbahçe: 93

Fenerbahçe: 57 - Anadolu Efes: 74

Fenerbahçe: 82 - Anadolu Efes: 73

Anadolu Efes: 86 - Fenerbahçe: 76

Fenerbahçe: 85 - Anadolu Efes: 69 - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:58 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Anadolu Efes, Spor
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