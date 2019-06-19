Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon son maça kaldı
1 saat önce
Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasındaki Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi finalinde şampiyon, cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki 7. karşılaşmada belli olacak.
Anadolu Efes
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:25 Kaynak: İHA
ile Fenerbahçe
arasındaki Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi finalinde şampiyon, cuma günü Sinan Erdem
Spor Salonu'ndaki 7. karşılaşmada belli olacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6. maçında Fenerbahçe Beko
, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştığı Anadolu Efes'i 85-69'luk skorla mağlup etti ve seriyi 3-3'e getirdi. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde son müsabaka cuma günü Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Bu karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar cezasından dolayı yer alamayacak. Seride iki takım da deplasmanda 1'er kez galibiyet çıkarabildi. Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanan final serisinde alınan sonuçlar şöyle:
Anadolu Efes: 56 - Fenerbahçe: 73 Anadolu Efes: 101 - Fenerbahçe: 93 Fenerbahçe: 57 - Anadolu Efes: 74 Fenerbahçe: 82 - Anadolu Efes: 73 Anadolu Efes: 86 - Fenerbahçe: 76 Fenerbahçe: 85 - Anadolu Efes: 69
(İHA)
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