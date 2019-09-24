- Basketbol Süper Ligi Pazarlama Zirvesi başladı

İSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonu'nun öncülüğünde bu sene ilki düzenlenen BSL Pazarlama Zirvesi 2019, başladı. Burada bir konuşma yapan TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, bir süre önce yürürlüğe soktukları Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı ile kulüplerin harcamalarını denetim altında tutacaklarını söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından bu sene ilki gerçekleştirilen Basketbol Süper Ligi Pazarlama Zirvesi 2019, İstanbul Yeşilköy'deki bir otelde başladı. NBA takımlarından ve pazarlama alanında uzman firmalardan deneyimli isimlerin yer alacağı zirvenin açılış konuşmasını TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier yaptı. Federasyon olarak liglerin kalitesini yükseltmeye çalıştıklarını söyleyerek, "En nihai hedefimiz bu. Belli alışkanlıkları yıkmak uzun vadeli ve sancılı olabiliyor. Bir süre önce Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nı yürürlüğü soktuk. Bu talimat, öncelikle kulüplerin harcamalarını denetlemeyi gözetiyor. Ancak sadece bununla sınırlı değil. Kulüplerin yapısal gelişimlerini sağlamaya da çok önem veriyoruz" şeklinde konuştu.

BSL Pazarlama Zirvesi'nin yol haritalarını katılımcılara aktarma adına önemli bir yer tuttuğunu da sözlerine ekleyen Yannier, şu ifadelere yer verdi:

"Bunun altını doldurmak ve arkasını getirmek gerekiyor. Pazarlama Medya ve Satış Departmanı'nı geliştirmeye çalışırken, aynı zamanda bu tarz organizasyonlarla kulüplerin gelişimlerine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu, kulüplerin gelişimi adına en önemli noktalardan biri. Zirvede, değerli konuşmacıları dinleyeceğiz. Bunun yanında taraftarları tribünlere çekebilmek için ne gibi uygulamalar yapabileceğimizi öğreneceğiz. Bilet satışlarıyla kulüplerimizin gelirlerini nasıl artıracağımızın üzerinde duracağız. Bu sunumlar çok değerli. Burada en büyük amacımız, bakış açımızı ve yol haritamızı size vermek. Bir sonraki zirveye kadar sezon içi yapacağımız uygulamalarla ortak iletişimi kuvvetlendirmeyi ve bu sayede somut adımlar atabilmeyi hedefliyoruz. Bu noktada sizlerin de desteği çok önemli olacak."

Derya Yannier, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında Gaziantep'te oynanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla yeni sezonun resmen başlayacağını hatırlatarak, "Yeni sezon için tüm takımlara başarı dileklerimi sunuyorum" dedi.

BSL Pazarlama Zirvesi 2019'da NBA takımlarından Brooklyn Nets'in Pazarlama Takımı Genel Müdür Yardımcısı Mark Fine ve Orlando Magic'in Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Chris D'orso, Havas İstanbul CEO'su Cüneyt Devrim, Sports Production Hub CEO'su Massimo Cortinovis, Result Sports CEO'su Mario Leo ve UNICEF'ten Temsilci Yardımcısı Nona Zicherman katılımcılarla bir araya gelecek.