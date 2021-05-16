ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom yarın İzmir'de karşılaşacak.
Eşleşmenin ilk karşılaşmasında İzmir'de 82-79 mağlup eden Pınar Karşıyaka, dün deplasmanda rakibine 76-70 yenildi. Eşitliğin sağlandığı seride iki takım yarın saat 20.45'te Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda serinin son maçına çıkacak.
Yarınki karşılaşmayı kazanacak ekip yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Basketbol Süper Ligi play-off'ta Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom yarı final için karşılaşacak - Son Dakika Spor