Basketbol Takımı Anadolu Yıldızlar Ligi'ne Uğurlandı
55 dakika önce
Bilecik Gençlik ve Spor Basketbol Takımı, Muğla'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurlandı.
Bilecik
Gençlik ve Spor Basketbol Takımı, Muğla
'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurlandı.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız
, grup maçlarına gidecek olan basketbolcuları makamında ağırladı. Sporculara maçlarda başarılar dileyen İl Müdürü Yıldız, "Başarılı sporcularımızı Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurladık. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:31 Kaynak: İHA
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