Son Dakika Haberleri: Basketbol Takımı Anadolu Yıldızlar Ligi'ne Uğurlandı

Basketbol Takımı Anadolu Yıldızlar Ligi'ne Uğurlandı

55 dakika önce

Bilecik Gençlik ve Spor Basketbol Takımı, Muğla'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurlandı.

Basketbol Takımı Anadolu Yıldızlar Ligi'ne Uğurlandı, System.String[]
Bilecik Gençlik ve Spor Basketbol Takımı, Muğla'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurlandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, grup maçlarına gidecek olan basketbolcuları makamında ağırladı. Sporculara maçlarda başarılar dileyen İl Müdürü Yıldız, "Başarılı sporcularımızı Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurladık. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:31 Kaynak: İHA

Yaşam
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