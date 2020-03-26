"Basketbol takımından 6 kişide koronavirüs şüphesi var" - Son Dakika
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"Basketbol takımından 6 kişide koronavirüs şüphesi var"

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle kulüp personeline mesaj gönderdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle kulüp personeline mesaj gönderdi. Koç, basketbol takımından 6 kişide koronavirüs şüphesi bulunduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Beko'da sporcu, teknik kadro ve idari kadrodan toplamda 6 kişide koronavirüs bulguları olduğunu ifade ederek, sonuçların beklendiğini dile getirdi. Sağlık Bakanlığı ile tüm sağlık personellerine şükranlarını ileten Ali Koç, devletin koyduğu kurallara riayet edilmesi gerektiğini vurguladı. Ali Koç, koronavirüs salgını sebebiyle personellerin maaşlarında ve yıllık izinlerinde hiçbir kayıp yaşanmayacağını bildirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle zor anlar yaşandığını dile getiren Ali Koç, "Bizlerin hayatı için kendi hayatlarını riske eden başta Sağlık Bakanlığımız ve tüm sağlık personeline şükranlarımı iletiyorum. Bu süreçte Allah onlara sağlık ve sabır versin. Bununla beraber onların verdiği mücadeleyi daha da zorlaştırmamak adına devletimizin koyduğu kurallara riayet etmeyi, ortaya koyduğu önerilere de harfiyen uymaya azami dikkat gösterelim. Bu doğrultuda evlerden çıkmayalım, evde kal çağrısına destek olalım. Bu süreçte dayanışma ruhu çok önemli. Etrafınızda bulunan 65 yaş üstü ve büyüklerimize yardımcı olabilmek için onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için elimizden ne geliyorsa lütfen yapalım. Zor günler bizi bekliyor. Görünen o ki bu zor günler bir mühlet daha devam edecek. Konuyla ilgili sosyal medyadan pek çok şey öğreniyoruz. Ortaya atılan felaket senaryoları doğal olarak toplumun psikolojisini etkiliyor. Sizlerden ricam kaygı ve korkularınızın hayatınızı yönetmesine müsaade etmeyin. Hem fiziksel hem ruhsal sağlığınızı korumaya azami gayret gösterin" dedi.

"MECBUREN TÜM SPORTİF FAALİYETLERİMİZE SON VERMEK DURUMUNDA KALDIK"

Kulüp personellerinin sürecin en başından beri genel sekreterlik ve insan kaynakları direktörlüğü tarafından sürekli bilgilendirildiğini vurgulayan Ali Koç, "Özetle 16 Mart itibarıyla okul öncesi ve ilk okul çağında çocuğu olanlar, kronik rahatsızlığı olanlar ve 65 yaş üstü personelimize idari izin verildi. 20 Mart günü ise 3'er günlük ara ile nöbetleşe çalışacağımız bir sisteme geçtik. Bu süreçte hem evden çalışılıyor hem de nöbetçi bir kadro tesislerimizde bulunuyor. Aynı gün Fenerium'un tüm mağazalarını kapattık. Bu süreçte bilmenizi isterim ki personelimizin gerek maaş, gerekse yıllık izinden hiçbir kaybı olmayacaktır. Mecburen tüm sportif faaliyetlerimize son vermek durumunda kaldık. Tesislerimiz ve ofislerimizin hepsi dezenfekte edildi, belli aralıklarla da dezenfekte edilmeye devam ediliyor" diye konuştu.

"6 KİŞİDE ŞÜPHELİ BULGULARA RASTLANMIŞTIR"

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile ilgili de bilgiler vererek, "Biliyorsunuz Euroleague maçları için son dönemde yurt dışı seyahat öyküsü olan takımımız, bazı sporcu ve teknik ekipten personelimizde semptomlar görüldü. Bu bağlamda hastanede yapılan tahliller, analizler ve muayeneler neticesinde 6 kişide, bunların hepsi sporcu değil, hem sporcu hem teknik kadro hem de idari kadrodan şüpheli bulgulara rastlanmıştır. Numuneler Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Bilgi gelince hem sizi hem de kamuoyunu bilgilendireceğiz. Eski kaptanımız ve idari menajerimiz Cenk Renda dışında çok şükür ki hiç kimsenin hastanede kalmaya ve tedavi görmeye mecburiyeti yoktur. Cenk Renda da şu an kontrol amaçlı hastanededir, kendi ifade ettiği gibi yoğun bakımda değildir. Kontrol amaçlı hastanededir. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza katılacaktır" şeklinde konuştu.

"BİZLER KULÜPTE GÖREVİMİZİN BAŞINDA OLACAĞIZ"

Kulüp bünyesinde mesai saatlerinde sürekli nöbetçi kadronun görev başında olduğunun altını çizen Ali Koç, "En az 1 yönetim kurulu üyemiz olmak üzere bizler de kulüpte görevimizin başında olacağız. Kimsenin sıkıntı yaşamaması için bu süreçte hem yönetim kurulu olarak hem de idari kadro olarak çok önem veriyoruz. Hepinizin içini ferah tutmasını özellikle rica ediyorum. Gerek sağlık, gerekse başka konularda bir sıkıntıda gönül rahatlığı ile insan kaynakları ile iletişime geçebilirsiniz. Biz de elimizden gelen yardımı yapmaya çalışacağız. Şunu çok iyi bilmenizi istiyorum ki; bu süreçte yalnız değilsiniz, hep beraberiz, iyi günde de kötü günde de bizler kocaman bir ailenin parçasıyız. Fenerbahçemizin 100 yılı aşan şanlı tarihinde en zor günlerde, her zorlukta bizi ayakta tutan insani değerimiz ve inancımız olmuştur. Bugün de aynen böyle olacaktır. Umutla ve birlik beraberliğimizle oluşturacağımız güçle bugünlerden çok daha güçlü çıkacağımıza inancımız tamdır. Bu vesileyle hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Malcolm Thomas, Koronavirüs, basketbol, Ali Koç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 09:25 Kaynak: İHA

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