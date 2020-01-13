Basketbol Takımları Çeyrek Final Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbol Takımları Çeyrek Final Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika Spor

Basketbol Takımları Çeyrek Final Hazırlıklarını Sürdürüyor

6 saat önce

20-22 Aralık 2019 tarihleri arasında Nevşehir'in Avanos ilçesinde yapılan Analig Basketbol Grup Müsabakalarında başarılarıyla ilimizi gururlandıran basketbol erkek ve kız takımları Konya'da yapılacak olan çeyrek final müsabakaları için hazırlıklarını sürdürüyor.

Basketbol Takımları Çeyrek Final Hazırlıklarını Sürdürüyor, System.String[]

20-22 Aralık 2019 tarihleri arasında Nevşehir'in Avanos ilçesinde yapılan Analig Basketbol Grup Müsabakalarında başarılarıyla ilimizi gururlandıran basketbol erkek ve kız takımları Konya'da yapılacak olan çeyrek final müsabakaları için hazırlıklarını sürdürüyor.


Nevşehir'de yapılan grup müsabakalarında kız takımı ikinci, erkek takımı ise grubunu lider tamamlayarak çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazanmıştı.


Tüm hızıyla çeyrek final müsabakaları hazırlıklarını sürdüren erkek ve kız takımı, 17-19 Ocak 2020 tarihleri arasında Konya'da yapılacak olan çeyrek final müsabakalarında başarılarına devam ederek Kayseri'yi final müsabakalarında da temsil etmek istiyorlar.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporcular ve antrenörleri İsmail Arıtürk'ü tebrik ederek, çeyrek final müsabakalarında başarılar diledi. - KAYSERİ

basketbol, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:18 Kaynak: İHA
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