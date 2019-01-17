Son Dakika Haberleri: Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper Ligi

Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper Ligi

52 dakika önce

Salon: 90. Yıl Hakemler: Tuğba Durnaoğlu, Bülent Özçelik, Hande Aslan YOSK: Ahmet İkizoğlu 8, Yahya Khwaled, Eyüp Atırcıoğlu 24, Ömer Gürkan 10, Bayram Eren 41907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Spor Kulübü: Murat Arslanoğlu 7, Morteza Abedi 29, Morteza Ebrahimi 20, Selim Sayak 6, Kinem Kulbay,...

Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper Ligi, System.String[]
Salon: 90. Yıl


Hakemler: Tuğba Durnaoğlu, Bülent Özçelik, Hande Aslan


YOSK: Ahmet İkizoğlu 8, Yahya Khwaled, Eyüp Atırcıoğlu 24, Ömer Gürkan 10, Bayram Eren 4

1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Spor Kulübü: Murat Arslanoğlu 7, Morteza Abedi 29, Morteza Ebrahimi 20, Selim Sayak 6, Kinem Kulbay, Serhat Özbudak 4, Mohsen Tolouei Tamardash 12, Selin Şahin, Mücahit Günaydın 6, İbrahim Yavuz 19, Semih Görkem Kıyar, Murat Yazıcı

1.Periyot: 17-30

Devre: 36-51

3.Periyot: 40-84

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Spor Kulübü, Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nü (YOSK), deplasmanda 103-46 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:27 Kaynak: AA

Eyüp, Bülent Özçelik, Fenerbahçe, Spor
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