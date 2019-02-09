Son Dakika Haberleri: Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper Ligi

Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper Ligi

1 saat önce

Salon: 90. Yıl Hakemler: Engin Serdar Meylani, Tuğba Durnaoğlu, İlyas Kaya YOSK: Ahmet İkizoğlu 9, Yahia Khwaled 6, Saif İmad Sahar Almahamid, Eyüp Atırcıoğlu 22, Ömer Gürkan 5, Serra Uzun 2, Bayram Eren 6Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Turan 16, Bulut Atabey 28, Nuri Kılıç, Metehan...

Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper Ligi, System.String[]
Salon: 90. Yıl


Hakemler: Engin Serdar Meylani, Tuğba Durnaoğlu, İlyas Kaya


YOSK: Ahmet İkizoğlu 9, Yahia Khwaled 6, Saif İmad Sahar Almahamid, Eyüp Atırcıoğlu 22, Ömer Gürkan 5, Serra Uzun 2, Bayram Eren 6

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Turan 16, Bulut Atabey 28, Nuri Kılıç, Metehan Yılmaz 8, Kudret Ünlü 10, Gürkan Taş 4, Esra Şentürk 4

1. Periyot: 11-24

Devre: 25-34

3. Periyot: 40-47 (Balıkesir BŞB)

5 faulle çıkan: 36.00 Eyüp Atırcıoğlu (YOSK)

Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, deplasmanda Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nü (YOSK) 70-50 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:50 Kaynak: AA

Spor
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