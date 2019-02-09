Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper Ligi

Salon: 90. Yıl
Hakemler: Engin Serdar Meylani, Tuğba Durnaoğlu, İlyas Kaya
YOSK: Ahmet İkizoğlu 9, Yahia Khwaled 6, Saif İmad Sahar Almahamid, Eyüp
Atırcıoğlu 22, Ömer Gürkan 5, Serra Uzun 2, Bayram Eren
6 Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Turan
16, Bulut Atabey
28, Nuri Kılıç
, Metehan Yılmaz 8, Kudret Ünlü 10, Gürkan Taş 4, Esra Şentürk 4
1. Periyot: 11-24
Devre: 25-34
3. Periyot: 40-47 (Balıkesir BŞB)
5 faulle çıkan: 36.00 Eyüp Atırcıoğlu (YOSK) Garanti Bankası
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, deplasmanda Yalova
Ortopedikler Spor Kulübü'nü (YOSK) 70-50 mağlup etti.