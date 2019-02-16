Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper Ligi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bağcılar Belediyesi, Galatasaray'ı 82-69 yendi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bağcılar Belediyesi, Galatasaray'ı 82-69 yendi.



Bağcılar Göztepe Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 40-24 önde tamamlayan Bağcılar Belediyesi, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü. Mücadelenin üçüncü periyodunda rakibine 64-45 üstünlük sağlayan ev sahibi takım, karşılaşmayı da 82-69 kazandı.



Bağcılar Belediyesi Başantrenörü Emrah Elban, maçın ardından yaptığı açıklamada, daha önce de Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı yendiklerini hatırlatarak, "Bu galibiyetimizi de bizleri asla yalnız bırakmayan, her zaman destek veren Bağcılar Belediye Başkanımız Sayın Lokman Çağırıcı'ya hediye ediyoruz. İnşallah, bu başarılı performansımızı sürdürerek Bağcılar'ı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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