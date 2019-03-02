Son Dakika Haberleri: Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper Ligi

Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Yalova Atatürk Hakemler: Engin Serdar Meylani, Tuğba Durnaoğlu, Recep Serkan Gülenç YOSK: Ahmet İkizoğlu 11, Serra Uzun 2, Eyüp Atırcıoğlu 6, Ömer Gürkan 22, Bayram Eren 6, Saif İmad Alhamid, Meysam Parsa, Amir Alipoor Beşiktaş: Kaan Dalay 4, Bülent Yılmaz 6, Uğur Toprak 14, Deniz Acar...

Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper Ligi, System.String[]
Salon: Yalova Atatürk


Hakemler: Engin Serdar Meylani, Tuğba Durnaoğlu, Recep Serkan Gülenç


YOSK: Ahmet İkizoğlu 11, Serra Uzun 2, Eyüp Atırcıoğlu 6, Ömer Gürkan 22, Bayram Eren 6, Saif İmad Alhamid, Meysam Parsa, Amir Alipoor


Beşiktaş: Kaan Dalay 4, Bülent Yılmaz 6, Uğur Toprak 14, Deniz Acar 8, Ferit Gümüş 10, Kemal Kaan Şafak 18, Cafer Yumuk 4, Yasemin Güler, Suphiye Dağ 2, Ahmet Dedehan Ürkmez, Muharrem Aktaş 14, İlhan Tuncay 14

1.Periyot: 10-28

Devre: 24-51

3.Periyot: 27-73

Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nü (YOSK) 94-47 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:03 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Atiba Hutchinson, Beşiktaş Formasıya Bir İlki Yaşadı Tümer Metin: Beşiktaş, Vida'yı Acilen Satmalı

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Hakem Suat Arslanboğa'ya Tepki Gösterdi Şenol Güneş, Milli Takım ile İlgili Gelen Soruya Sert Bir Cevap Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 22:34:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]