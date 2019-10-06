Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper Ligi
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de İzmir Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Ceylanpınar Belediyespor'u 74-64 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:44 Kaynak: AA
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de İzmir Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Ceylanpınar Belediyespor'u 74-64 yendi.
Ceylanpınar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan ve karşılıklı sayılarla geçen ilk devre konuk ekibin 38-35 üstünlüğüyle tamamlandı.
Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren İzmir ekibi maçtan 74-64 ayrılan taraf oldu.
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