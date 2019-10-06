Son Dakika Haberleri: Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper Ligi
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Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper Ligi

1 saat önce

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de İzmir Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Ceylanpınar Belediyespor'u 74-64 yendi.

Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper Ligi, System.String[]

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de İzmir Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Ceylanpınar Belediyespor'u 74-64 yendi.

Ceylanpınar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan ve karşılıklı sayılarla geçen ilk devre konuk ekibin 38-35 üstünlüğüyle tamamlandı.

Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren İzmir ekibi maçtan 74-64 ayrılan taraf oldu.

Ceylanpınar, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:44 Kaynak: AA
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