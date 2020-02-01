Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper Ligi - Son Dakika
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Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper Ligi

6 saat önce

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı Ordu Büyükşehir Belediyespor'u 77-61 mağlup etti.

Basketbol: Tekerlekli Sandalye Süper Ligi, System.String[]

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı Ordu Büyükşehir Belediyespor'u 77-61 mağlup etti.

11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-5 önde geçen ev sahibi ekip, devreyi de 38-17 önde tamamlamayı başardı.

Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren ve üçüncü periyodu 59-41 önde kapatan turuncu beyazlı takım, maçtan da 77-61 galip ayrıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Serdar Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bu sene hedeflerinin play-off olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Rakibimiz de bizim gibi play-off hedefi olan bir ekip ve galip geldiğimiz için avantaj elde ettiğimizi söyleyebilirim. Oyuncularımız 2 gün izin yapacak ve sonra gelecek hafta yine evimizde karşılaşacağımız Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah o maçı da taraftarlarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz. Oyuncularımın hepsini mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk ise maç sonrası oyuncular ve teknik ekibi tebrik etti.

Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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