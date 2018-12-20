Son Dakika Haberleri: Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol: THY Avrupa Ligi

6 saat önce

Basketbol THY Avrupa Ligi 14. haftasında Fenerbahçe Beko, Karadağ deplasmanında Buducnost VOLI'yı 24 sayı farkla 89-65 yendi.

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Basketbol THY Avrupa Ligi 14. haftasında Fenerbahçe Beko, Karadağ deplasmanında Buducnost VOLI'yı 24 sayı farkla 89-65 yendi.

Podgorica'da yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-20 önde kapatan Fenerbahçe Beko karşısında, ikinci çeyrekte Karadağ temsilcisi iyi savunma yapınca, takımlar soyunma odasına 40-40'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreği 67-55, maçı da 24 sayı farkla 89-65 kazandı.

Fenerbahçe Beko, üst üste 10, toplamda ise 13. galibiyetini elde ederek 14. haftayı da lider tamamladı. Buducnost VOLI ise 11. yenilgisini yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:57 Kaynak: AA

Fenerbahçe, basketbol, Avrupa, Türk Hava Yolları, Spor
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