Basketbol THY Avrupa
Ligi'nde 15. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe Beko
liderliğini sürdürdü.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda normal sezonun ilk yarısı tamamlandı.
Avrupa Ligi'nde haftanın dikkati çeken maçında Fenerbahçe Beko, geçen sezon finalde kaybettiği İspanya
'nın Real Madrid
takımını ağırladı. Sarı-lacivertliler, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 65-63 kazanarak, 11'i üst üste olmak üzere 14. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi.
Deplasmanda İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa
'nın karşısına çıkan Anadolu Efes
, ikinci yarısında sadece 15 sayı bulabildiği maçtan 80-65 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla 6. mağlubiyetini yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 4. sırada kaldı. Darüşşafaka Tekfen
ise Avrupa Ligi'ndeki 12 maçlık galibiyet hasretine Olympiakos
karşısında son verdi. Yunan ekibini 79-75 mağlup ederek ikinci kez kazanan yeşil-siyahlılar, ilk yarıyı 16. ve son sırada bitirdi.
Organizasyonun ikinci yarısına ara verilmeden devam edilecek. Ligde 16. hafta maçları 3-4 Ocak 2019'da yapılacak.
Sonuçlar Khimki
(Rusya
) - Baskonia
(İspanya): 77-85
Darüşşafaka Tekfen - Olympiakos (Yunanistan
): 79-75
Maccabi FOX (İsrail
) - AX Armani Exchange Olimpia Milan
(İtalya
): 94-92
Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes: 80-65
Fenerbahçe Beko - Real Madrid (İspanya): 65-63 Panathinaikos
(Yunanistan) - CSKA Moskova
(Rusya): 96-84 Bayern Münih
(Almanya
) - Buducnost VOLI (Karadağ
): 93-88 Herbalife Gran Canaria
(İspanya) - Zalgiris (Litvanya
): 73-66
Puan durumu
| Takımlar
| O
| G
| M
| AS
| YS
| AV.
| Puan
| 1. Fenerbahçe Beko
| 15
| 14
| 1
| 1254
| 1120
| 134
| 29
| 2. Real Madrid
| 15
| 12
| 3
| 1312
| 1140
| 172
| 27
| 3. CSKA Moskova
| 15
| 11
| 4
| 1314
| 1232
| 82
| 26
| 4. Anadolu Efes
| 15
| 9
| 6
| 1292
| 1236
| 56
| 24
| 5. Olympiakos
| 15
| 9
| 6
| 1209
| 1155
| 54
| 24
| 6. Bayern Münih
| 15
| 8
| 7
| 1207
| 1212
| -5
| 23
| 7. Barcelona Lassa
| 15
| 8
| 7
| 1131
| 1143
| -12
| 23
| 8. Zalgiris
| 15
| 7
| 8
| 1190
| 1178
| 12
| 22
| 9. AX Armani Exchange Olimpia Milan
| 15
| 7
| 8
| 1289
| 1285
| 4
| 22
| 10. Baskonia
| 15
| 7
| 8
| 1212
| 1210
| 2
| 22
| 11. Panathinaikos
| 15
| 7
| 8
| 1185
| 1191
| -6
| 22
| 12. Herbalife Gran Canaria
| 15
| 6
| 9
| 1218
| 1318
| -100
| 21
| 13. Maccabi FOX
| 15
| 5
| 10
| 1170
| 1201
| -31
| 20
| 14. Khimki
| 15
| 5
| 10
| 1165
| 1212
| -47
| 20
| 15. Buducnost VOLI
| 15
| 3
| 12
| 1088
| 1264
| -176
| 18
| 16. Darüşşafaka Tekfen
| 15
| 2
| 13
| 1138
| 1277
| -139
| 17