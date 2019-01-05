Basketbol THY Avrupa
Ligi'nde 16. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe Beko
liderliğini sürdürdü.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda ikinci yarının ilk hafta maçları tamamlandı. İspanya
'nın Baskonia
takımını konuk eden Fenerbahçe Beko, sahadan 96-87 galip ayrıldı. Üst üste 12, toplamda ise 15. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Anadolu Efes
, sahasında Almanya
temsilcisi Bayern Münih
'i 92-77 mağlup ederek 10. galibiyetine imza attı ve averajla 4. sıradaki yerini korudu.
Deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona Lassa
'ya 97-65 yenilerek 14. mağlubiyetini yaşayan Darüşşafaka Tekfen
ise 16. ve son sırada kaldı.
Sonuçlar
Anadolu Efes - Bayern Münih (Almanya): 92-77 Real Madrid
(İspanya) - Maccabi FOX (İsrail
): 91-79
AX Armani Exchange Olimpia Milan
(İtalya
) - Buducnost VOLI (Karadağ
): 111-94 Herbalife Gran Canaria
(İspanya) - Khimki
(Rusya
): 70-99
Fenerbahçe Beko - Baskonia (İspanya): 96-87
Zalgiris (Litvanya
) - CSKA Moskova
(Rusya): 79-84 Olympiakos
(Yunanistan
) - Panathinaikos
(Yunanistan): 79-65
Barcelona Lassa (İspanya) - Darüşşafaka Tekfen: 97-65
Puan durumu
| Takımlar
| O
| G
| M
| AS
| YS
| AV.
| Puan
| 1. Fenerbahçe Beko
| 16
| 15
| 1
| 1350
| 1207
| 143
| 31
| 2. Real Madrid
| 16
| 13
| 3
| 1403
| 1219
| 184
| 29
| 3. CSKA Moskova
| 16
| 12
| 4
| 1398
| 1311
| 87
| 28
| 4. Anadolu Efes
| 16
| 10
| 6
| 1384
| 1313
| 71
| 26
| 5. Olympiakos
| 16
| 10
| 6
| 1288
| 1220
| 68
| 26
| 6. Barcelona Lassa
| 16
| 9
| 7
| 1228
| 1208
| 20
| 25
| 7. AX Armani Exchange Olimpia Milan
| 16
| 8
| 8
| 1400
| 1379
| 21
| 24
| 8. Bayern Münih
| 16
| 8
| 8
| 1284
| 1304
| -20
| 24
| 9. Zalgiris
| 16
| 7
| 9
| 1269
| 1262
| 7
| 23
| 10. Baskonia
| 16
| 7
| 9
| 1299
| 1306
| -7
| 23
| 11. Panathinaikos
| 16
| 7
| 9
| 1250
| 1270
| -6
| 23
| 12. Khimki
| 16
| 6
| 10
| 1264
| 1282
| -18
| 22
| 13. Herbalife Gran Canaria
| 16
| 6
| 10
| 1288
| 1417
| -129
| 22
| 14. Maccabi FOX
| 16
| 5
| 11
| 1249
| 1292
| -43
| 21
| 15. Buducnost VOLI
| 16
| 3
| 13
| 1182
| 1375
| -193
| 19
| 16. Darüşşafaka Tekfen
| 16
| 2
| 14
| 1203
| 1374
| -171
| 18