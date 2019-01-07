Basketbol: THY Avrupa Ligi

Avrupa
basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY
Avrupa Ligi'nde heyecan, 17. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes
, Darüşşafaka Tekfen
ve Fenerbahçe Beko
'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın ve 9 Ocak Çarşamba
günü 8 karşılaşma yapılacak.
Avrupa Ligi'nde 15 galibiyete sahip lider Fenerbahçe Beko, Mytishchi Arena'da yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Rusya
temsilcisi Khimki
'ye konuk olacak.
Şu ana kadar çıktığı 16 maçta 10 galibiyet alan Anadolu Efes, yarın deplasmanda Litvanya
ekibi Zalgiris ile mücadele edecek. Zalgirio Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 21.30'da oynanacak.
Ligde 2 galibiyetle son sırada bulunan Darüşşafaka Tekfen, 9 Ocak Çarşamba günü evinde Rusya temsilcisi CSKA Moskova
ile karşılaşacak. Volkswagen
Arena'da oynanacak mücadele, saat 20.15'te başlayacak.
Program
THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.00 Khimki (Rusya) - Fenerbahçe Beko
21.30 Zalgiris (Litvanya) - Anadolu Efes
22.00 Olympiakos
(Yunanistan
) - Baskonia
(İspanya
)
23.30 Herbalife Gran Canaria
(İspanya) - Real Madrid
(İspanya)
9 Ocak Çarşamba:
20.15 Darüşşafaka Tekfen - CSKA Moskova (Rusya)
22.00 Panathinaikos
(Yunanistan) - Bayern Münih
(Almanya
)
22.05 Maccabi FOX (İsrail
) - Buducnost VOLI (Karadağ
)
22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan
(İtalya
) - Barcelona Lassa
(İspanya)