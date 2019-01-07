Son Dakika Haberleri: Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol: THY Avrupa Ligi

28 dakika önce

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 17. hafta maçlarıyla devam edecek.

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Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 17. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın ve 9 Ocak Çarşamba günü 8 karşılaşma yapılacak.

Avrupa Ligi'nde 15 galibiyete sahip lider Fenerbahçe Beko, Mytishchi Arena'da yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Rusya temsilcisi Khimki'ye konuk olacak.

Şu ana kadar çıktığı 16 maçta 10 galibiyet alan Anadolu Efes, yarın deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris ile mücadele edecek. Zalgirio Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 21.30'da oynanacak.

Ligde 2 galibiyetle son sırada bulunan Darüşşafaka Tekfen, 9 Ocak Çarşamba günü evinde Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile karşılaşacak. Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele, saat 20.15'te başlayacak.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Khimki (Rusya) - Fenerbahçe Beko

21.30 Zalgiris (Litvanya) - Anadolu Efes

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya)

23.30 Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Real Madrid (İspanya)

9 Ocak Çarşamba:

20.15 Darüşşafaka Tekfen - CSKA Moskova (Rusya)

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Bayern Münih (Almanya)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Buducnost VOLI (Karadağ)

22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Barcelona Lassa (İspanya)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:53 Kaynak: AA

Darüşşafaka, Anadolu Efes, Avrupa, Türk Hava Yolları, Spor
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