Basketbol: THY Avrupa Ligi
1 saat önce
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 19. haftası geride kalırken, Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.
Basketbolda THY Avrupa
Ligi'nin 19. haftası geride kalırken, Fenerbahçe Beko
liderliğini sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, İspanyol temsilcisi Herbalife Gran Canaria
'yı deplasmanda 82-64 devirerek ligdeki 17. galibiyetine ulaştı.
Ligde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes
ise bir diğer Türk temsilcisi Darüşşafaka Tekfen
'i ağırladı.
Rakibini mağlup ederek üst üste 4. maçını kazanan lacivert-beyazlılar, 4. sıradaki yerini korudu. Darüşşafaka Tekfen ise son sırada kaldı.
Sonuçlar
CSKA Moskova- Bayern Münih
: 77-70
Olympiakos- Khimki
: 71-57
Maccabi FOX- Barcelona Lassa
: 99-83
Herbalife Gran Canaria-Fenerbahçe Beko: 64-82
Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen: 82-68
Buducnost VOLI- Real Madrid
: 73-60
Zalgiris- Panathinaikos
: 82-69
Baskonia-AX Armani Exchange Olimpia Milan
: 80-75
Puan durumu
| Takımlar
| O
| G
| M
| AS
| YS
| AV.
| Puan
| 1. Fenerbahçe Beko
| 19
| 17
| 2
| 1582
| 1404
| 178
| 36
| 2. Real Madrid
| 19
| 15
| 4
| 1632
| 1437
| 195
| 34
| 3. CSKA Moskova
| 19
| 14
| 5
| 1631
| 1539
| 92
| 33
| 4. Anadolu Efes
| 19
| 13
| 6
| 1626
| 1511
| 115
| 32
| 5. Olympiakos
| 19
| 12
| 7
| 1517
| 1451
| 66
| 31
| 6. Barcelona Lassa
| 19
| 11
| 8
| 1480
| 1460
| 20
| 30
| 7. Baskonia
| 19
| 9
| 10
| 1542
| 1527
| 15
| 28
| 8. Bayern Münih
| 19
| 9
| 10
| 1514
| 1545
| -31
| 28
| 9. AX Armani Exchange Olimpia Milan
| 19
| 8
| 11
| 1647
| 1642
| 5
| 27
| 10. Maccabi FOX
| 19
| 8
| 11
| 1522
| 1527
| -5
| 27
| 11. Zalgiris
| 19
| 8
| 11
| 1470
| 1488
| -18
| 27
| 12. Panathinaikos
| 19
| 8
| 11
| 1464
| 1498
| -34
| 27
| 13. Khimki
| 19
| 7
| 12
| 1465
| 1506
| -41
| 26
| 14. Herbalife Gran Canaria
| 19
| 6
| 13
| 1485
| 1657
| -172
| 25
| 15. Buducnost VOLI
| 19
| 5
| 14
| 1406
| 1590
| -184
| 24
| 16. Darüşşafaka Tekfen
| 19
| 2
| 17
| 1410
| 1611
| -201
| 21
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:02 Kaynak: AA
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