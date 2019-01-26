Basketbol: THY Avrupa Ligi
1 saat önce
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftası geride kalırken, Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.
Basketbolda THY Avrupa
Ligi'nin 20. haftası geride kalırken, Fenerbahçe Beko
liderliğini sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, Yunanistan
temsilcisi Olympiakos
'u sahasında 90-75 mağlup ederek ligdeki 18. galibiyetine ulaştı.
Ligde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes
ise zorlu Real Madrid
deplasmanından eli boş döndü. Lacivert-beyazlılar, ligde 4 maç aranın ardından kaybederken, 4. sıradaki yerini korudu.
Bir diğer Türk temsilcisi Darüşşafaka Tekfen
ise haftayı galibiyetle tamamladı. İspanya
'nın Baskonia
ekibini ağırlayan yeşil-siyahlılar, rakibini 80-75 mağlup etmesine karşın son sıradan kurtulamadı.
Sonuçlar
Fenerbahçe Beko-Olympiakos: 90-75
Maccabi FOX- Panathinaikos
: 84-75
AX Armani Exchange Olimpia Milan-Zalgiris: 80-70
Real Madrid-Anadolu Efes: 92-84
Khimki- Bayern Münih
: 60-71
Darüşşafaka Tekfen-Baskonia: 80-75
Buducnost VOLI- Herbalife Gran Canaria
: 75-70 Barcelona
Lassa-CSKA Moskova
: 76-84
Puan durumu
| Takımlar
| O
| G
|M
| AS
| YS
| AV.
| Puan
| 1. Fenerbahçe Beko
| 20
| 18
| 2
| 1672
| 1479
| 193
| 38
| 2. Real Madrid
| 20
| 16
| 4
| 1724
| 1521
| 203
| 36
| 3. CSKA Moskova
| 20
| 15
| 5
| 1715
| 1615
| 100
| 35
| 4. Anadolu Efes
| 20
| 13
| 7
| 1710
| 1603
| 107
| 33
| 5. Olympiakos
| 20
| 12
| 8
| 1592
| 1541
| 51
| 32
| 6. Barcelona Lassa
| 20
| 11
| 9
| 1556
| 1544
| 12
| 31
| 7. Bayern Münih
| 20
| 10
| 10
| 1585
| 1605
| -20
| 30
| 8. AX Armani Exchange Olimpia Milan
| 20
| 9
| 11
| 1727
| 1712
| 15
| 29
| 9. Baskonia
| 20
| 9
| 11
| 1617
| 1607
| 10
| 29
| 10. Maccabi FOX
| 20
| 9
| 11
| 1606
| 1602
| 4
| 29
| 11. Zalgiris
| 20
| 8
| 12
| 1540
| 1568
| -28
| 28
| 12. Panathinaikos
| 20
| 8
| 12
| 1539
| 1582
| -43
| 28
| 13. Khimki
| 20
| 7
| 13
| 1525
| 1577
| -52
| 27
| 14. Herbalife Gran Canaria
| 20
| 6
| 14
| 1555
| 1732
| -177
| 26
| 15. Buducnost VOLI
| 20
| 6
| 14
| 1481
| 1660
| -179
| 26
| 16. Darüşşafaka Tekfen
| 20
| 3
| 17
| 1490
| 1686
| -196
| 23
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:55 Kaynak: AA
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