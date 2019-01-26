Son Dakika Haberleri: Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol: THY Avrupa Ligi

1 saat önce

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftası geride kalırken, Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.

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Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftası geride kalırken, Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u sahasında 90-75 mağlup ederek ligdeki 18. galibiyetine ulaştı.

Ligde bu sezon iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes ise zorlu Real Madrid deplasmanından eli boş döndü. Lacivert-beyazlılar, ligde 4 maç aranın ardından kaybederken, 4. sıradaki yerini korudu.

Bir diğer Türk temsilcisi Darüşşafaka Tekfen ise haftayı galibiyetle tamamladı. İspanya'nın Baskonia ekibini ağırlayan yeşil-siyahlılar, rakibini 80-75 mağlup etmesine karşın son sıradan kurtulamadı.

Sonuçlar

Fenerbahçe Beko-Olympiakos: 90-75

Maccabi FOX- Panathinaikos: 84-75

AX Armani Exchange Olimpia Milan-Zalgiris: 80-70

Real Madrid-Anadolu Efes: 92-84

Khimki- Bayern Münih: 60-71

Darüşşafaka Tekfen-Baskonia: 80-75

Buducnost VOLI- Herbalife Gran Canaria: 75-70

Barcelona Lassa-CSKA Moskova: 76-84

Puan durumu

Takımlar O GM AS YS AV. Puan
1. Fenerbahçe Beko 20 18 2 1672 1479 193 38
2. Real Madrid 20 16 4 1724 1521 203 36
3. CSKA Moskova 20 15 5 1715 1615 100 35
4. Anadolu Efes 20 13 7 1710 1603 107 33
5. Olympiakos 20 12 8 1592 1541 51 32
6. Barcelona Lassa 20 11 9 1556 1544 12 31
7. Bayern Münih 20 10 10 1585 1605 -20 30
8. AX Armani Exchange Olimpia Milan 20 9 11 1727 1712 15 29
9. Baskonia 20 9 11 1617 1607 10 29
10. Maccabi FOX 20 9 11 1606 1602 4 29
11. Zalgiris 20 8 12 1540 1568 -28 28
12. Panathinaikos 20 8 12 1539 1582 -43 28
13. Khimki 20 7 13 1525 1577 -52 27
14. Herbalife Gran Canaria 20 6 14 1555 1732 -177 26
15. Buducnost VOLI 20 6 14 1481 1660 -179 26
16. Darüşşafaka Tekfen 20 3 17 1490 1686 -196 23

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:55 Kaynak: AA

Beko, Fenerbahçe, Avrupa, Türk Hava Yolları, Spor
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