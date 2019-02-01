Basketbol: THY Avrupa Ligi
16 dakika önce
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında Alman temsilcisi Bayern Münih'e uzatmalarda 90-86 yenildi.
Fenerbahçe Beko
Basketbol Takımı, THY Avrupa
Ligi 21. hafta maçında Alman temsilcisi Bayern Münih
'e uzatmalarda 90-86 yenildi.
Münih kentindeki Audi
Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 21-20 önde geçen Fenerbahçe, soyunma odasına da 34-29 üstün gitti.
Üçüncü çeyreğin 52-52 berabere geçildiği mücadelenin son çeyreğinde de iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı ve 66-66 berabere biten maç uzatmaya gitti.
Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk uzatma devresi 80-80 sona ererken, ikinci uzatma devresinde rakibine 90-86 üstünlük sağlayan Bayern Münih salondan galibiyetle ayrıldı.
Liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde bu sezon 3. mağlubiyetini aldı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:06 Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Tolgay Arslan: Formayı Giyince Ağlamıştım
Fenerbahçe, Miha Zajc'ı Kadrosuna Kattı
Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Tolgay Arslan, Beşiktaş'a Veda Etti
Adı İtalyan Kulüpleriyle Anılan Domagoj Vida, Beşiktaş'ta Mutlu Olduğunu Açıkladı