Son Dakika Haberleri: Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol: THY Avrupa Ligi

1 saat önce

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a deplasmanda 88-75 mağlup oldu.

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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a deplasmanda 88-75 mağlup oldu.

Başkent Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 24-16 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 42-37 üstün gitti.

Son çeyreğe 61-56 önde giren Panathinaikos, salondan 88-75 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde bu sezon 8. mağlubiyetini aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:54 Kaynak: AA

Anadolu Efes, basketbol, Türk Hava Yolları, Avrupa, Spor
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