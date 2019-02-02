Son Dakika Haberleri: Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol: THY Avrupa Ligi

1 saat önce

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasının ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.

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Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasının ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.


Ligde yer alan Türk takımları Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Tekfen, 21. haftada galibiyet alamadı.

Sarı-lacivertliler, konuk olduğu Almanya temsilcisi Bayern Münih'e iki uzatma sonucu 90-86 mağlup olmasına rağmen liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

Anadolu Efes ise Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a 88-75 yenilmesine rağmen 4. sıradaki yerini korudu.

Darüşşafaka Tekfen de konuk ettiği İspanya'nın Real Madrid ekibine 86-82 yenilerek son sıradan kurtulamadı.


Sonuçlar

Khimki-Zalgiris: 74-64

Olympiakos-Barcelona Lassa: 55-76

Bayern Münih-Fenerbahçe Beko: 90-86

Baskonia-Maccabi FOX: 97-73

CSKA Moskova-Buducnost VOLI: 99-69

Darüşşafaka Tekfen-Real Madrid: 82-86

Panathinaikos-Anadolu Efes: 88-75

Herbalife Gran Canaria-AX Armani Exchange Olimpia Milan: 104-106

Puan durumu

Takımlar O GM AS YS AV. Puan
1. Fenerbahçe Beko 21 18 3 1738 1545 193 39
2. Real Madrid 21 17 4 1810 1603 207 38
3. CSKA Moskova 21 16 5 1814 1684 130 37
4. Anadolu Efes 21 13 8 1785 1691 94 34
5. Barcelona Lassa 21 12 9 1632 1599 33 33
6. Olympiakos 21 12 9 1647 1617 30 33
7. Bayern Münih 21 11 10 1651 1671 -20 32
8. Baskonia 21 10 11 1714 1680 34 31
9. AX Armani Exchange Olimpia Milan 21 10 11 1816 1801 15 31
10. Maccabi FOX 21 9 12 1679 1699 -20 30
11. Panathinaikos 21 9 12 1627 1657 -30 30
12. Khimki 21 8 13 1599 1641 -42 29
13. Zalgiris 21 8 13 1604 1642 -38 29
14. Herbalife Gran Canaria 21 6 15 1644 1821 -177 27
15. Buducnost VOLI 21 6 15 1550 1759 -209 27
16. Darüşşafaka Tekfen 21 3 18 1572 1772 -200 24

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:30 Kaynak: AA

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