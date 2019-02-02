Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasının ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.
Ligde yer alan Türk takımları Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Tekfen, 21. haftada galibiyet alamadı.
Sarı-lacivertliler, konuk olduğu Almanya temsilcisi Bayern Münih'e iki uzatma sonucu 90-86 mağlup olmasına rağmen liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.
Anadolu Efes ise Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a 88-75 yenilmesine rağmen 4. sıradaki yerini korudu.
Darüşşafaka Tekfen de konuk ettiği İspanya'nın Real Madrid ekibine 86-82 yenilerek son sıradan kurtulamadı.
Sonuçlar
Khimki-Zalgiris: 74-64
Olympiakos-Barcelona Lassa: 55-76
Bayern Münih-Fenerbahçe Beko: 90-86
Baskonia-Maccabi FOX: 97-73
CSKA Moskova-Buducnost VOLI: 99-69
Darüşşafaka Tekfen-Real Madrid: 82-86
Panathinaikos-Anadolu Efes: 88-75
Herbalife Gran Canaria-AX Armani Exchange Olimpia Milan: 104-106
Puan durumu
|Takımlar
| O
| G
|M
| AS
| YS
| AV.
| Puan
| 1. Fenerbahçe Beko
| 21
| 18
| 3
| 1738
| 1545
| 193
| 39
| 2. Real Madrid
| 21
| 17
| 4
| 1810
| 1603
| 207
| 38
| 3. CSKA Moskova
| 21
| 16
| 5
| 1814
| 1684
| 130
| 37
| 4. Anadolu Efes
| 21
| 13
| 8
| 1785
| 1691
| 94
| 34
| 5. Barcelona Lassa
| 21
| 12
| 9
| 1632
| 1599
| 33
| 33
| 6. Olympiakos
| 21
| 12
| 9
| 1647
| 1617
| 30
| 33
| 7. Bayern Münih
| 21
| 11
| 10
| 1651
| 1671
| -20
| 32
| 8. Baskonia
| 21
| 10
| 11
| 1714
| 1680
| 34
| 31
| 9. AX Armani Exchange Olimpia Milan
| 21
| 10
| 11
| 1816
| 1801
| 15
| 31
| 10. Maccabi FOX
| 21
| 9
| 12
| 1679
| 1699
| -20
| 30
| 11. Panathinaikos
| 21
| 9
| 12
| 1627
| 1657
| -30
| 30
| 12. Khimki
| 21
| 8
| 13
| 1599
| 1641
| -42
| 29
| 13. Zalgiris
| 21
| 8
| 13
| 1604
| 1642
| -38
| 29
| 14. Herbalife Gran Canaria
| 21
| 6
| 15
| 1644
| 1821
| -177
| 27
| 15. Buducnost VOLI
| 21
| 6
| 15
| 1550
| 1759
| -209
| 27
| 16. Darüşşafaka Tekfen
| 21
| 3
| 18
| 1572
| 1772
| -200
| 24