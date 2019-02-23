Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 23. haftanın ardından Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 23. hafta maçlarıyla devam edildi.
Ligde 22. hafta maçlarının ardından play-off'a kalmayı garantileyen Fenerbahçe Beko, bir diğer Türk temsilcisi Darüşşafaka Tekfen'i deplasmanda 97-75 mağlup etti. Bu sonuçla 20. galibiyetini alan sarı-lacivertli takım, liderliğini sürdürdü. İddiası bulunmayan Darüşşafaka Tekfen ise 3'ü üst üste olmak üzere 20. mağlubiyetini yaşayarak 16. ve son sırada kaldı
Anadolu Efes, sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 75-65 üstünlük kurdu. Organizasyonda 15. kez sahadan galip ayrılan lacivert-beyazlı ekip, haftayı 4. sırada tamamladı.
Sonuçlar
CSKA Moskova (Rusya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 107-85
Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan): 75-65
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Maccabi FOX (İsrail): 87-83
Barcelona Lassa (İspanya) - Baskonia (İspanya): 77-67
Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko: 75-97
Zalgiris (Litvanya) - Buducnost VOLI (Karadağ): 84-76
Panathinaikos (Yunanistan) - Khimki (Rusya): 94-85
Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 91-78
Puan durumu
| Takımlar
| O
| G
|M
| AS
| YS
| Av.
| P
| 1. Fenerbahçe Beko
| 23
| 20
| 3
| 1920
| 1686
| 234
| 43
| 2. CSKA Moskova
| 23
| 18
| 5
| 2003
| 1847
| 156
| 41
| 3. Real Madrid
| 23
| 18
| 5
| 1979
| 1763
| 216
| 41
| 4. Anadolu Efes
| 23
| 15
| 8
| 1953
| 1830
| 123
| 38
| 5. Barcelona Lassa
| 23
| 14
| 9
| 1787
| 1738
| 49
| 37
| 6. AX Armani Exchange Olimpia Milan
| 23
| 12
| 11
| 1993
| 1962
| 31
| 35
| 7. Olympiakos
| 23
| 12
| 11
| 1776
| 1757
| 19
| 35
| 8. Baskonia
| 23
| 11
| 12
| 1857
| 1825
| 32
| 34
| 9. Bayern Münih
| 23
| 11
| 12
| 1797
| 1838
| -41
| 34
| 10. Maccabi FOX
| 23
| 10
| 13
| 1827
| 1850
| -23
| 33
| 11. Panathinaikos
| 23
| 10
| 13
| 1787
| 1827
| -40
| 33
| 12. Khimki
| 23
| 9
| 14
| 1782
| 1825
| -43
| 32
| 13. Zalgiris
| 23
| 9
| 14
| 1760
| 1796
| -36
| 32
| 14. Herbalife Gran Canaria
| 23
| 6
| 17
| 1803
| 2021
| -218
| 29
| 15. Buducnost VOLI
| 23
| 6
| 17
| 1716
| 1941
| -225
| 29
| 16. Darüşşafaka Tekfen
| 23
| 3
| 20
| 1725
| 1959
| -234
| 26