Basketbol THY Avrupa
Ligi'nde 24. hafta maçlarının ardından CSKA Moskova
ile Real Madrid
, play-off'a kalmayı garantiledi.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 24. hafta müsabakalarıyla devam edildi.
Konuk olduğu Yunanistan
'ın Olympiakos
takımını 97-81 yenen Rus ekibi CSKA Moskova, normal sezonun bitmesine 6 hafta kala play-off oynama hakkı elde etti. İspanyol temsilcisi Real Madrid, deplasmanda aynı ülkeden Barcelona Lassa
'ya 77-70 mağlup olmasına karşın play-off'a kalmayı garantiledi.
Play-off'u daha önce garantileyen Fenerbahçe Beko
, sahasında Anadolu Efes
'i 84-66 yenerek 21. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi. Ligde 9. kez yenilen Anadolu Efes ise haftayı 4. sırada tamamladı.
Deplasmanda İsrail
'in Maccabi FOX takımına 77-58 yenilerek 4'ü üst üste olmak üzere 21. mağlubiyetini yaşayan Darüşşafaka Tekfen
ise 16. ve son sırada kaldı.
Sonuçlar Khimki
(Rusya
) - AX Armani Exchange Olimpia Milan
(İtalya
): 88-90
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 84-66
Maccabi FOX (İsrail) - Darüşşafaka Tekfen: 77-58 Baskonia
(İspanya
) - Zalgiris (Litvanya
): 80-73 Herbalife Gran Canaria
(İspanya) - Panathinaikos
(Yunanistan): 80-99
Buducnost VOLI (Karadağ
) - Bayern Münih
(Almanya
): 75-89
Olympiakos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya): 81-97
Barcelona Lassa (İspanya) - Real Madrid (İspanya): 77-70
Puan durumu
| Takımlar
| O
| G
|M
| AS
| YS
| Av.
| P
| 1. Fenerbahçe Beko
| 24
| 21
| 3
| 2004
| 1752
| 252
| 45
| 2. CSKA Moskova
| 24
| 19
| 5
| 2100
| 1928
| 172
| 43
| 3. Real Madrid
| 24
| 18
| 6
| 2049
| 1840
| 209
| 42
| 4. Anadolu Efes
| 24
| 15
| 9
| 2019
| 1914
| 105
| 39
| 5. Barcelona Lassa
| 24
| 15
| 9
| 1864
| 1808
| 56
| 39
| 6. AX Armani Exchange Olimpia Milan
| 24
| 13
| 11
| 2083
| 2050
| 33
| 37
| 7. Baskonia
| 24
| 12
| 12
| 1937
| 1898
| 39
| 36
| 8. Olympiakos
| 24
| 12
| 12
| 1857
| 1854
| 3
| 36
| 9. Bayern Münih
| 24
| 12
| 12
| 1886
| 1913
| -27
| 36
| 10. Maccabi FOX
| 24
| 11
| 13
| 1904
| 1908
| -4
| 35
| 11. Panathinaikos
| 24
| 11
| 13
| 1886
| 1907
| -21
| 35
| 12. Khimki
| 24
| 9
| 15
| 1870
| 1915
| -45
| 33
| 13. Zalgiris
| 24
| 9
| 15
| 1833
| 1876
| -43
| 33
| 14. Herbalife Gran Canaria
| 24
| 6
| 18
| 1883
| 2120
| -237
| 30
| 15. Buducnost VOLI
| 24
| 6
| 18
| 1791
| 2030
| -239
| 30
| 16. Darüşşafaka Tekfen
| 24
| 3
| 21
| 1783
| 2036
| -253
| 27