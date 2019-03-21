Basketbol THY Avrupa
Ligi'nde 27. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes
ile İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa
, play-off'a kalmayı garantiledi.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çift maç haftasının ilk aşaması tamamlandı.
Konuk ettiği Rusya
'nın CSKA Moskova
takımına 80-78 yenilen Anadolu Efes, organizasyondaki 10. mağlubiyetini yaşamasına rağmen diğer karşılaşmaların sonuçlarının ardından normal sezonun bitimine 3 maç kala play-off oynamaya hak kazandı. Dördüncü sırada yer alan lacivert-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonunda da play-off'ta mücadele etmişti.
Daha önce play-off'a kalmayı garantileyen lider Fenerbahçe Beko
, sahasında Karadağ
temsilcisi Buducnost VOLI'yi 76-67 mağlup ederek 23. galibiyetini aldı ve normal sezonu zirvede bitirme yolunda önemli bir avantaj yakaladı.
Organizasyonda iddiası bulunmayan Darüşşafaka Tekfen
, ağırladığı Rusya ekibi Khimki
'yi 91-85 yenerek 4. galibiyetini elde etti. Yeşil-siyahlılar, 27. hafta maçlarının ardından 16. ve son sırada yer aldı.
İki İspanyol ekibinin karşı karşıya geldiği müsabakada Herbalife Gran Canaria
'yı 93-64 mağlup eden Barcelona Lassa ise 16. galibiyetini alarak bitime 3 maç kala play-off'a kalmayı garantiledi.
Sonuçlar
Anadolu Efes-CSKA Moskova (Rusya): 78-80
Fenerbahçe Beko-Buducnost VOLI (Karadağ): 76-67 Olympiakos
(Yunanistan
)- Bayern Münih
(Almanya
): 89-69
Barcelona Lassa (İspanya
)-Herbalife Gran Canaria
(İspanya): 93-64
Darüşşafaka Tekfen-Khimki (Rusya): 91-85 Panathinaikos
(Yunanistan)- Baskonia
(İspanya): 72-70
Maccabi FOX (İsrail
)-Zalgiris (Litvanya
): 83-85 Real Madrid
(İspanya)-AX Armani Exchange Olimpia Milan
(İtalya
): 92-89
Puan durumu
| Takımlar
| O
| G
|M
| AS
| YS
| Av.
| P
| 1. Fenerbahçe Beko
| 27
| 23
| 4
| 2254
| 2002
| 252
| 50
| 2. CSKA Moskova
| 27
| 21
| 6
| 2358
| 2179
| 179
| 48
| 3. Real Madrid
| 27
| 21
| 6
| 2342
| 2090
| 252
| 48
| 4. Anadolu Efes
| 27
| 17
| 10
| 2268
| 2135
| 133
| 44
| 5. Barcelona Lassa
| 27
| 16
| 11
| 2109
| 2052
| 57
| 43
| 6. Baskonia
| 27
| 14
| 13
| 2193
| 2118
| 75
| 41
| 7. AX Armani Exchange Olimpia Milan
| 27
| 14
| 13
| 2333
| 2300
| 33
| 41
| 8. Olympiakos
| 27
| 14
| 13
| 2092
| 2065
| 27
| 41
| 9. Panathinaikos
| 27
| 14
| 13
| 2127
| 2121
| 6
| 41
| 10. Zalgiris
| 27
| 12
| 15
| 2101
| 2102
| -1
| 39
| 11. Maccabi FOX
| 27
| 12
| 15
| 2135
| 2142
| -7
| 39
| 12. Bayern Münih
| 27
| 12
| 15
| 2104
| 2164
| -60
| 39
| 13. Khimki
| 27
| 9
| 18
| 2116
| 2210
| -94
| 36
| 14. Herbalife Gran Canaria
| 27
| 7
| 20
| 2095
| 2375
| -280
| 34
| 15. Buducnost VOLI
| 27
| 6
| 21
| 1996
| 2277
| -281
| 33
| 16. Darüşşafaka Tekfen
| 27
| 4
| 23
| 2005
| 2296
| -291
| 31