Son Dakika Haberleri: Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol: THY Avrupa Ligi

52 dakika önce

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında lider Fenerbahçe, konuk olduğu Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 70-68 yenildi.

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Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında lider Fenerbahçe, konuk olduğu Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 70-68 yenildi.

Megasport Arena'da oynanan daha önce play-off oynamaya hak kazanan iki takımın mücadelesine, Fenerbahçe iyi başladı.

Sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 18-14 önde kapamasına rağmen ikinci periyotta daha iyi savunma yapan ev sahibi CSKA Moskova, devre arasına 36-35 önde girdi.

Üçüncü çeyreği 52-48 önde geçen Rusya ekibi, mücadeleden ise 70-68 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de 17 sayı üreten Nikola Kalinic maçın en skorer oyuncusu unvanını elde ederken, CSKA Moskova'da ise Will Clyburn 16 sayıyla takımının en çok sayı kaydeden oyuncusu oldu.

Fenerbahçe, sezonun 5'inci yenilgisini almasına rağmen haftayı lider kapatmayı garantilerken, CSKA Moskova ise 22. galibiyetini alarak maç fazlasıyla ikinci sıradaki yerini korudu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:48 Kaynak: AA

Moskova, Fenerbahçe, Avrupa, Türk Hava Yolları, Spor
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