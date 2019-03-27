Basketbol: THY Avrupa Ligi

Avrupa
basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY
Avrupa Ligi'nde heyecan, 29. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes
, Darüşşafaka Tekfen
ve Fenerbahçe Beko
'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın ve 29 Mart Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak.
Avrupa Ligi'nde çeyrek finali daha önce garantileyen 23 galibiyete sahip Fenerbahçe Beko, yarın İtalya
ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan
'a konuk olacak. Galip gelerek son hafta öncesi liderliği garantilemeyi hedefleyen sarı-lacivertliler ile Milano
ekibi arasındaki karşılaşma, Mediolanum Forum'da TSİ 22.45'te oynanacak.
Dört galibiyetle son sırada bulunan Darüşşafaka Tekfen, cuma günü Almanya
temsilcisi Bayern Münih
'i ağırlayacak. Volkswagen
Arena'da oynanacak mücadele, saat 20.15'te başlayacak.
Şu ana kadar çıktığı 28 maçta 18 galibiyet alan ve çeyrek finale 4. sıradan girmeyi garantileyen Anadolu Efes, cuma günü deplasmanda İspanya
ekibi Baskonia
ile mücadele edecek. İki takım arasında TSİ 22.30'da başlayacak karşılaşmaya Fernando Buesa Arena ev sahipliği yapacak.
Ligde son iki hafta öncesi Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in yanı sıra CSKA Moskova
, Real Madrid
ve Barcelona Lassa
çeyrek finalde yer almayı garantiledi.
Program
THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
22.00 Panathinaikos
(Yunanistan
) - Real Madrid (İspanya)
22.05 Maccabi FOX (İsrail
) - Herbalife Gran Canaria
(İspanya)
22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Fenerbahçe Beko
23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Buducnost VOLI (Karadağ
)
29 Mart Cuma:
20.00 Khimki
(Rusya
) - CSKA Moskova (Rusya)
20.15 Darüşşafaka Tekfen - Bayern Münih (Almanya)
22.30 Baskonia (İspanya) - Anadolu Efes
22.30 Olympiakos
(Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya
)