Basketbol: THY Avrupa Ligi
1 saat önce
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın Baskonia takımını 102-92 yendi.
Basketbol THY Avrupa
Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes
, deplasmanda İspanya
'nın Baskonia
takımını 102-92 yendi.
İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrindeki Fernando Buesa Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 30-26 önde geçen Anadolu Efes, soyunma odasına 53-48 geride gitti.
İkinci yarıda yeniden skor üstünlüğünü elde eden ve son çeyreğe 74-67 önde giren Anadolu Efes, salondan 102-92 galip ayrıldı.
Baskonia karşısında 19. galibiyetini alan lacivert-beyazlılar, normal sezonu 4. sırada bitirmeyi garantilemiş ve play-off'larda saha avantajını elde etmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:27 Kaynak: AA
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