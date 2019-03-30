Takımlar O G M AS YS Av. P 1. Fenerbahçe Beko 29 24 5 2426 2162 264 53 2. CSKA Moskova 29 23 6 2508 2319 189 52 3. Real Madrid 29 22 7 2492 2249 243 51 4. Anadolu Efes 29 19 10 2461 2311 150 48 5. Barcelona Lassa 29 17 12 2275 2208 67 46 6. Baskonia 29 15 14 2371 2296 75 44 7. Panathinaikos 29 15 14 2295 2278 17 44 8. Zalgiris 29 14 15 2267 2237 30 43 9. AX Armani Exchange Olimpia Milan 29 14 15 2506 2499 7 43 10. Maccabi FOX 29 14 15 2301 2268 33 43 11. Olympiakos 29 14 15 2227 2227 0 43 12. Bayern Münih 29 13 16 2264 2327 -63 42 13. Khimki 29 9 20 2259 2366 -107 38 14. Herbalife Gran Canaria 29 8 21 2240 2532 -292 37 15. Buducnost VOLI 29 6 23 2163 2463 -300 35 16. Darüşşafaka Tekfen 29 5 24 2164 2477 -313 34





Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 29. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe Beko, normal sezonu lider tamamlamayı garantiledi.Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda 29. hafta karşılaşmaları tamamlandı.Deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımını 104-90 mağlup ederek 24. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi. Sarı-lacivertli ekibin play-off'taki rakibi 30. ve son hafta maçlarının ardından belli olacak. Fenerbahçe Beko, play-off'ta ligi 8. sırada tamamlayan takımla karşılaşacak.Anadolu Efes, deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia'yı 102-92 mağlup ederek 19. kez sahadan galip ayrıldı. Ligi 4. sırada bitirmeyi daha önce garantileyen lacivert-beyazlı ekibin play-off'taki rakibi İspanya temsilcisi Barcelona Lassa oldu. Katalan ekibi, sahasında Buducnost VOLI'ye üstünlük kurarak son hafta maçları öncesinde organizasyonu 5. basamakta tamamlamayı garantiledi.Ligde iddiası bulunmayan Darüşşafaka Tekfen ise sahasında Alman ekibi Bayern Münih'i 92-87 yenerek sürprize imza attı. Yeşil-siyahlı takım, 16. ve son sırada yer aldığı organizasyonda 5. galibiyetini alırken, Bayern Münih ise play-off'a kalma şansını yitirdi.Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova, Real Madrid, Anadolu Efes ve Barcelona Lassa'nın garantilediği play-off'a kalacak son 3 takım ise son hafta maçlarının ardından belli olacak.SonuçlarPanathinaikos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya): 73-74Maccabi FOX (İsrail) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 90-55AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Fenerbahçe Beko: 90-104Barcelona Lassa (İspanya) - Buducnost VOLI (Karadağ): 95-83Khimki (Rusya) - CSKA Moskova (Rusya): 72-80Darüşşafaka Tekfen - Bayern Münih (Almanya): 92-87Baskonia (İspanya) - Anadolu Efes: 92-102Olympiakos (Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya): 68-72Puan durumu