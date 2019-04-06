Basketbol THY Avrupa
Ligi'nde normal sezon 30. ve son hafta maçlarıyla sona erdi.
Son hafta maçlarının ardından Fenerbahçe Beko
, normal sezonu 25 galibiyetle zirvede tamamladı. Anadolu Efes
ise normal sezonu 4. sırada bitirerek, play-off biletini aldı. Darüşşafaka Tekfen
ise 16 takımlı ligde son sırda kaldı.
Play-off'a Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova
, Real Madrid
, Anadolu Efes, Barcelona Lassa
, Baskonia
, Panathinaikos
ve Zalgiris kaldı.
Play-off eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya
)
CSKA Moskova (Rusya
) - Baskonia (İspanya
)
Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan
)
Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya)
Toplam 3 galibiyete gelecek takımın Dörtlü Final'e kalacağı serinin ilk maçları 16 ve 17 Nisan'da oynanacak.
Son hafta maçları
THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 30. ve son hafta maçlarının sonuçları şöyle:
CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya): 82-78
Anadolu Efes - AX Armani Exchange Olimpia Milan
: 101-95
Panathinaikos (Yunanistan) - Buducnost VOLI: 87-67
Real Madrid (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 86-93
Fenerbahçe Beko - Maccabi FOX (İsrail
): 78-75 Bayern Münih
(Almanya
) - Herbalife Gran Canaria
(İspanya): 84-77 Olympiakos
(Yunanistan) - Darüşşafaka Tekfen: 99-74
Barcelona Lassa (İspanya) - Khimki
(Rusya): 83-74
Puan durumu
THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun puan durumu şu şekilde oluştu:
| Takımlar
| O
| G
| M
| AS
| YS
| Av.
| P
| 1. Fenerbahçe Beko
| 30
| 25
| 5
| 2504
| 2237
| 267
| 55
| 2. CSKA Moskova
| 30
| 24
| 6
| 2590
| 2397
| 193
| 54
| 3. Real Madrid
| 30
| 22
| 8
| 2578
| 2342
| 236
| 52
| 4. Anadolu Efes
| 30
| 20
| 10
| 2562
| 2406
| 156
| 50
| 5. Barcelona Lassa
| 30
| 18
| 12
| 2358
| 2282
| 76
| 48
| 6. Panathinaikos
| 30
| 16
| 14
| 2382
| 2345
| 37
| 46
| 7. Baskonia
| 30
| 15
| 15
| 2449
| 2378
| 71
| 45
| 8. Zalgiris
| 30
| 15
| 15
| 2360
| 2323
| 37
| 45
| 9. Olympiakos
| 30
| 15
| 15
| 2326
| 2301
| 25
| 45
| 10. Maccabi FOX
| 30
| 14
| 16
| 2376
| 2346
| 30
| 44
| 11. Bayern Münih
| 30
| 14
| 16
| 2348
| 2404
| -56
| 44
| 12. AX Armani Exchange Olimpia Milan
| 30
| 14
| 16
| 2601
| 2600
| 1
| 44
| 13. Khimki
| 30
| 9
| 21
| 2333
| 2449
| -116
| 39
| 14. Herbalife Gran Canaria
| 30
| 8
| 22
| 2317
| 2616
| -299
| 38
| 15. Buducnost VOLI
| 30
| 6
| 24
| 2230
| 2550
| -320
| 36
| 16. Darüşşafaka Tekfen
| 30
| 5
| 25
| 2238
| 2576
| -338
| 35