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Basketbol: THY Avrupa Ligi

19 dakika önce

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 3. hafta maçlarıyla devam edecek.

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Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 3. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın ve 18 Ekim Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.

İlk iki haftayı galibiyetsiz kapatan Fenerbahçe Beko, yarın sahasında İspanya ekibi Baskonia ile mücadele edecek. Ülker Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te oynanacak.

Bir galibiyeti bulunan Anadolu Efes, cuma günü bir diğer İspanya ekibi Valencia'ya konuk olacak. İki takım, La Fonteta Salonu'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Khimki (Rusya)

20.00 Zalgiris (Litvanya) - Real Madrid (İspanya)

20.45 Fenerbahçe Beko - Baskonia (İspanya)

21.05 Maccabi FOX (İsrail) - Kızılyıldız mts (Sırbistan)

21.30 Bayern Münih (Almanya) - ASVEL (Fransa)

21.30 Panathinaikos (Yunanistan) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)

18 Ekim Cuma:

21.30 Olympiakos (Yunanistan) - Zenit (Rusya)

22.00 Barcelona (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya)

22.00 Valencia (İspanya) - Anadolu Efes

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, İspanya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:48 Kaynak: AA
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