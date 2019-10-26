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Basketbol: THY Avrupa Ligi

1 saat önce

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde namağlup takımlardan CSKA Moskova lider, Barcelona ise ikinci sırada yer aldı.

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde namağlup takımlardan CSKA Moskova lider, Barcelona ise ikinci sırada yer aldı.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda dördüncü hafta maçları tamamlandı.


Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i 76-60 mağlup ederek ligdeki üçüncü galibiyetine imza attı ve üçüncü sıraya kadar yükseldi.

Sezona iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko ise deplasmanda İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'a 87-74 yenilerek ligde üçüncü mağlubiyetini alırken, 16. sırada kaldı.

Son şampiyon Rusya temsilcisi CSKA Moskova, konuk olduğu Almanya ekibi ALBA Berlin'i 82-66, İspanya'dan Barcelona ise deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 73-65 yenerek namağlup unvanlarını sürdürdü.

Sonuçlar


Zenit (Rusya) - Panathinaikos (Yunanistan): 79-89

Anadolu Efes - Real Madrid (İspanya): 76-60

Maccabi FOX (İsrail)- Valencia Basket (İspanya): 76-63

Bayern Münih (Almanya) - Khimki (Rusya): 74-87

Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Barcelona (İspanya): 65-73

Zalgiris (Litvanya) - ASVEL (Fransa): 70-56

ALBA Berlin (Almanya) - CSKA Moskova (Rusya): 66-82

AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Fenerbahçe Beko: 87-74

Baskonia (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 82-66

Puan durumu

Takım O G M AS YS Av. P
1. CSKA Moskova 4 4 0 356 291 65 8
2. Barcelona 4 4 0 337 276 61 8
3. Anadolu Efes 4 3 1 318 307 11 7
4. Khimki 4 3 1 341 332 9 7
5. AX Armani Exchange Milan 4 3 1 315 311 4 7
6. Bayern Münih 4 2 2 324 293 31 6
7. Baskonia 4 2 2 308 290 18 6
8. Panathinaikos 4 2 2 332 319 13 6
9. Zalgiris 4 2 2 295 284 11 6
10. Maccabi FOX 4 2 2 311 305 6 6
11. Real Madrid 4 2 2 300 324-24 6
12. ASVEL 4 2 2 280 315 -35 6
13. Kızılyıldız mts 4 1 3 282 283 -1 5
14. Olympiakos 4 1 3 282 291 -9 5
15. ALBA Berlin 4 1 3 330 345 -15 5
16. Fenerbahçe Beko 4 1 3 294 316 -22 5
17. Zenit 4 1 3 271 325 -54 5
18. Valencia Basket 4 0 4 275 344 -69 4

Türk Hava Yolları, basketbol, Moskova, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:56 Kaynak: AA
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