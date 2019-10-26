Basketbol THY Avrupa Ligi'nde namağlup takımlardan CSKA Moskova lider, Barcelona ise ikinci sırada yer aldı.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda dördüncü hafta maçları tamamlandı.



Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i 76-60 mağlup ederek ligdeki üçüncü galibiyetine imza attı ve üçüncü sıraya kadar yükseldi.

Sezona iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko ise deplasmanda İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'a 87-74 yenilerek ligde üçüncü mağlubiyetini alırken, 16. sırada kaldı.

Son şampiyon Rusya temsilcisi CSKA Moskova, konuk olduğu Almanya ekibi ALBA Berlin'i 82-66, İspanya'dan Barcelona ise deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 73-65 yenerek namağlup unvanlarını sürdürdü.

Sonuçlar



Zenit (Rusya) - Panathinaikos (Yunanistan): 79-89

Anadolu Efes - Real Madrid (İspanya): 76-60

Maccabi FOX (İsrail)- Valencia Basket (İspanya): 76-63

Bayern Münih (Almanya) - Khimki (Rusya): 74-87

Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Barcelona (İspanya): 65-73

Zalgiris (Litvanya) - ASVEL (Fransa): 70-56

ALBA Berlin (Almanya) - CSKA Moskova (Rusya): 66-82

AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Fenerbahçe Beko: 87-74

Baskonia (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 82-66

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