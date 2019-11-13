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Basketbol: THY Avrupa Ligi

6 saat önce

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 8. hafta maçlarıyla devam edecek.

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Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 8. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın ve 15 Kasım Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.

Beş galibiyete sahip Anadolu Efes, yarın Rusya'nın Zenit takımını ağırlayacak. İki takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da karşılaşacak.

İki galibiyeti bulunan Fenerbahçe Beko ise cuma günü bir diğer Rusya ekibi CSKA Moskova'ya konuk olacak. CSKA Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 20.00'de oynanacak.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Khimki (Rusya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)

20.30 Anadolu Efes - Zenit (Rusya)

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - ALBA Berlin (Almanya)

23.00 Baskonia (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Barcelona (İspanya)

15 Kasım Cuma:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Fenerbahçe Beko

21.00 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - ASVEL (Fransa)

22.30 Olympiakos (Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya)

23.00 Valencia (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, Avrupa, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:12 Kaynak: AA
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