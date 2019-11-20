Basketbol: THY Avrupa Ligi

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 10. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın ve 22 Kasım Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.
Anadolu Efes, yarın İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımına konuk olacak. İki takım, Mediolanum Forum'da TSİ 22.45'te karşılaşacak.
Fenerbahçe Beko ise cuma günü Fransa'da ASVEL ile karşılaşacak. Astroballe Basketbol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 22.45'te oynanacak.
Program
THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
21.00 Zalgiris (Litvanya) - Kızılyıldız mts (Sırbistan)
22.00 ALBA Berlin (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)
22.45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Anadolu Efes
23.00 Valencia (İspanya) - Khimki (Rusya)
22 Kasım Cuma:
22.30 Bayern Münih (Almanya) - Panathinaikos (Yunanistan)
22.45 ASVEL (Fransa) - Fenerbahçe Beko
23.00 Barcelona (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail)
23.00 Baskonia (İspanya) - Zenit (Rusya)
23.00 Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)