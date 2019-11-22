Son Dakika Haberleri: Basketbol: THY Avrupa Ligi
Son Dakika Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika Spor

Basketbol: THY Avrupa Ligi

6 saat önce

Salon: Mediolanum Forum Hakemler: Angel Miguel Perez (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Milan Nedovic (Slovenya) AX Armani Exchange Milan: Roll 8, Rodriguez 11, Micov 10, Tarczewski 6, Scola 3, Shelvin 8, Biligha 5, Nedovic 9, White 8, Brooks 8 Anadolu Efes: Beaubois 10, Micic 6, Simon 6,...

Basketbol: THY Avrupa Ligi, System.String[]

Salon: Mediolanum Forum


Hakemler: Angel Miguel Perez (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Milan Nedovic (Slovenya)


AX Armani Exchange Milan: Roll 8, Rodriguez 11, Micov 10, Tarczewski 6, Scola 3, Shelvin 8, Biligha 5, Nedovic 9, White 8, Brooks 8


Anadolu Efes: Beaubois 10, Micic 6, Simon 6, Singleton 11, Pleiss 14, Larkin 17, Sertaç Şanlı 6, Anderson 3, Peters 8, Doğuş Balbay


1.Periyot: 17-16

Devre: 39-41

3. Periyot: 60-62

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı 81-76 yendi.


Lacivert-beyazlı takım, bu galibiyetle iyi başladığı Avrupa Ligi mücadelesinde 10. maçında 8. galibiyetini aldı. Anadolu Efes'in 2 mağlubiyeti bulunuyor.

İtalyan temsilcisi ise bu sezonki 3. yenilgisini aldı.

Anadolu Efes, Slovenya, Ukrayna, Milan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hakkında azil süreci yürütülen ABD Başkanı, basının karşısına keçeli kalemle aldığı notlarla çıktı
THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi İskoç taraftar, lotodan kazandığı parayla kulüp satın aldı! Enver Cenk Şahin'den teşekkür: Gururla Türk'üm dedim!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 06:52:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: THY Avrupa Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]