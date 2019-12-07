Son Dakika Haberleri: Basketbol: THY Avrupa Ligi
Son Dakika Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika Spor

Basketbol: THY Avrupa Ligi

6 saat önce

Salon: Buesa ArenaHakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Anne Panther (Almanya), Michele Rossi (İtalya)Kirolbet Baskonia Vitoria: Gonzalez, Henry, Fall 4, Stauskas 16, Shengelia 20, Vildoza 5, Diop 8, Shields 16, Eric 8.

Basketbol: THY Avrupa Ligi, System.String[]

Salon: Buesa Arena

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Anne Panther (Almanya), Michele Rossi (İtalya)

Kirolbet Baskonia Vitoria: Gonzalez, Henry, Fall 4, Stauskas 16, Shengelia 20, Vildoza 5, Diop 8, Shields 16, Eric 8.

Anadolu Efes: Beaubois 12, Singleton 13, Pleiss 6, Micic 13, Simon, Larkin 24, Sertaç Şanlı 18, Anderson 6, Peters 10.

1. Periyot: 16-26

Devre: 35-55

3. Periyot: 53-76

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda İspanya'nın Kirolbet Baskonia Vitoria takımını 102-77 yenerek, liderliğini korudu.

Karşılaşmanın başından itibaren rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, bu sezon 3. kez 100'ün üzerinde sayı attı.

Sahadan 25 sayı farkla ayrılan Anadolu Efes'te Shane Larkin 24 sayı ile en skorer oyuncu oldu.

Ayrıca Anadolu Efes'te 16 dakika 50 saniye oyunda kalan Türk basketbolcu Sertaç Şanlı, 9 atışta yüzde yüz isabet oranıyla 18 sayı kaydetti.

Bu sonucun ardından baş antrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Anadolu Efes, liderliğini sürdürdüğü THY Avrupa Ligi'nde 10. galibiyetini aldı.

İspanyol takımı Baskonia Vitoria ise 7. kez sahadan yenik ayrıldı.

Saski Baskonia Vitoria, Yunanistan, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Libya Dışişleri Bakanı: Yunanistan'ın Büyükelçimizi sınırdışı etme kararı kabul edilemez
Okul koridorunda dehşet! Arkadaşı ile kavga eden öğrenci okula silahla geldi Cesedi 3 ay sonra bulunan Mine'yi eşi öldürüp ormana gömmüş Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 07:37:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: THY Avrupa Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]