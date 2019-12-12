Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika
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Basketbol: THY Avrupa Ligi

2 saat önce

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik SalonuHakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa)Fenerbahçe Beko: Sloukas 12, de Colo 13, Datome 10, Williams 16, Lauvergne 2, Melih Mahmutoğlu 6, Kalinic 10, Ali Muhammed 2, Ahmet Düverioğlu 2, StimacAnadolu Efes: Micic...

Basketbol: THY Avrupa Ligi, System.String[]

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa)

Fenerbahçe Beko: Sloukas 12, de Colo 13, Datome 10, Williams 16, Lauvergne 2, Melih Mahmutoğlu 6, Kalinic 10, Ali Muhammed 2, Ahmet Düverioğlu 2, Stimac

Anadolu Efes: Micic 6, Beaubois, Simon 22, Singleton 9, Pleiss 4, Larkin 20, Sertaç Şanlı 15, Anderson 2, Peters 3

1. Periyot: 22-20

Devre: 38-38

3. Periyot: 49-59

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan Türk derbisini konuk ekip kazandı.

Bu sonuçla lider Anadolu Efes 11. galibiyetine ulaşırken, Fenerbahçe Beko, 8. mağlubiyetini aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede ilk 4 dakika 7-7 beraberlikle geçildi. Anadolu Efes'in pota altında gösterdiği etkili oyuna, de Colo'nun savunma ve hücumdaki performansıyla cevap veren sarı-lacivertliler ilk çeyreği 22-20 önde kapattı.

İkinci çeyrekte de boyalı alanı kullanmaya devam eden Anadolu Efes, 14. dakikayı 28-26 üstünlükle geçti. Rakip takıma tam saha pres uygulayan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada üstünlüğü tekrar ele geçirdi: 30-28. İlk yarı 38-38'lik beraberlikle sona erdi.

Larkin'in etkili olduğu 3. çeyreğin ilk 25. dakikasında Anadolu Efes 50-43'lük üstünlük sağladı. Konuk ekip, 27. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 53-43. Lacivert-beyazlı ekip, ilk devrede sayısı bulunmayan Larkin'in 10 sayı bulduğu 3. çeyreği 59-49 önde geçti.

Karşılıklı basketlerle başlayan son çeyrekte konuk ekip farkı 14'e çıkardı: 68-54. Karşılaşmanın 36. dakikasına Anadolu Efes'in 70-56 üstünlüğüyle girildi. Mücadeledeki en farklı skor 36. dakikada Anadolu Efes'in 17 sayı üstünlüğüyle oldu: 73-56. Bitime 1,5 dakika kala Fenerbahçe Beko 11-0'lık seriyle farkı 6'ya indirdi: 67-73. Anadolu Efes son dakikaya 5 sayılık üstünlükle girdi: 76-71. Son bolümde hata yapmayan lacivert-beyazlılar, karşılaşmayı 81-73 kazandı.

Fenerbahçe, Slovenya, İspanya, Beko, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:48 Kaynak: AA
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