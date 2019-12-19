Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika
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Basketbol: THY Avrupa Ligi

6 saat önce

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Jakub Zamojski (Polonya), Mario Majkic (Slovenya)Fenerbahçe Beko: Westermann, Ali Muhammed 3, Melih Mahmutoğlu 5, Lauvergne 18, Ahmet Düverioğlu 2, Kalinic 16, Sloukas 13, de Colo 9, Williams 6, Datome 9Zenit: Albicy 12,...

Basketbol: THY Avrupa Ligi, System.String[]

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Jakub Zamojski (Polonya), Mario Majkic (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Westermann, Ali Muhammed 3, Melih Mahmutoğlu 5, Lauvergne 18, Ahmet Düverioğlu 2, Kalinic 16, Sloukas 13, de Colo 9, Williams 6, Datome 9

Zenit: Albicy 12, Voronov 11, Ponitka 16, Pushkov 2, Ayon 12, Iverson 9, Ponkrashov, Hollins 6, Khvostov 6, Trushkin, Abromaitis 10

1. Periyot: 22-18

Devre: 43-38

3. Periyot: 59-60

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Rusya ekibi Zenit'e son saniyelerde yediği 3 sayılık basketle 84-81 yenildi.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla üst üste 3'üncü, toplamda ise 10'uncu yenilgisini yaşadı. Zenit ise bu sezon 4. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 11-8 önde geçti. Savunmada sertliğini artıran Zenit, boyalı alandan bulduğu sayılarla 9. dakikada ilk kez öne geçti: 14-15. Moladan iyi dönen Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 22-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe de 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, de Colo ve Kalinic'in hücumda verdikleri katkıyla 15. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 34-23. Zenit, Ayon'la boyalı alanı kullanarak farkı eritse de Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 43-38 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takım da üst üste 3 sayı çizgisinin gerisinden sayılar buldu ve 25. dakika Fenerbahçe Beko'nun 52-47'lik üstünlüğüyle geçildi. Hücumda basit hatalarla top kayıpları yapan sarı-lacivertliler karşısında hem içeriden hem de dışarıdan yüksek şut yüzdesiyle oynayan Zenit, final periyoduna 60-59 üstün girdi.

Final periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Son çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertliler, 34. dakikayı 68-64 önde geçti. Ayon ve Khvosyov'la hücumda etkili olan Zenit, 36. dakikada yeniden öne geçti: 72-74. Zenit, son 30 saniyede Ayon'un pota altından bulduğu basketle skoru 80-78'e getirdi. Datome'yle hücumdan boş dönen Fenerbahçe Beko karşısında Zenit, Abromaitis'le serbest atış çizgisinden 2'de 1 isabet buldu ve son 8.1 saniyeye 81-78 önde girdi. Fenerbahçe Beko, Sloukas'ın sol köşeden bulduğu 3 sayılık basketle skora 6 saniye kala dengeyi getirdi: 81-81. Zenit, son topu kullandığı Albicy'le 3 sayılık basket buldu ve sahadan 84-81 galip ayrıldı.

Hırvatistan, Fenerbahçe, Slovenya, Beko, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:20 Kaynak: AA
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