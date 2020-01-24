Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika
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Basketbol: THY Avrupa Ligi

6 saat önce

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Carlos Peruga (İspanya), Saso Petek (Slovenya)Fenerbahçe Beko: Sloukas 10, de Colo 12, Datome 14, Kalinic 10, Vesely 10, Nunnally 4, Westermann 3, Williams, Thomas 10AX Armani Exchange Milan: Skyes 9, Roll 6, Micov 2,...

Basketbol: THY Avrupa Ligi, System.String[]

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Carlos Peruga (İspanya), Saso Petek (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Sloukas 10, de Colo 12, Datome 14, Kalinic 10, Vesely 10, Nunnally 4, Westermann 3, Williams, Thomas 10

AX Armani Exchange Milan: Skyes 9, Roll 6, Micov 2, Scola 7, Tarczewski 19, Della Valle 6, Biligha, Gudaitis 2, Rodriguez 9, Nedovic 2, Cinciarini 2

1. Periyot: 24-15

Devre: 41-31

3. Periyot: 56-47

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı 73-64 yendi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 9. galibiyetini elde etti. AX Armani Exchange Milan ise 11. yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya takımlar hücumda istediği gibi başlayamadı. Datome ve de Colo'yla sayılar üreten Fenerbahçe Beko, ilk 6 dakikayı 12-11 önde geçti. Kalinic'in skorer oyunuyla sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 24-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte ilk basketini 14. dakikada bulan Fenerbahçe Beko, buna karşın savunmada sertliğini sürdürünce 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 29-19. Datome ve Sloukas'ın 3 sayılık basketleriyle 18. dakikada farkı 17'ye (37-20) kadar çıkaran sarı-lacivertliler, soyunma odasına 41-31 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Thomas ile boyalı alandan sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 24. dakikada farkı 14'e yükseltti: 51-37. Rodriguez ve Tarczewski'nin ikili oyunlarıyla sayılar bulan AX Armani Exchange Milan, 29. dakikada farkı tek hanelere düşürdü: 54-47. Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 56-47 üstün girdi.

Final periyoduna iyi başlayan İtalyan temsilcisi 35. dakikada farkı 2'ye çekti: 60-58. Son bölümde Sloukas ve de Colo'nun sayılarıyla rahatlayan Fenerbahçe Beko, sahadan 73-64 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı izleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremi haber almasının ardından salondan ayrıldı.

Malcolm Thomas, Yunanistan, Slovenya, Milan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:48 Kaynak: AA
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