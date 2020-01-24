Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Carlos Peruga (İspanya), Saso Petek (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Sloukas 10, de Colo 12, Datome 14, Kalinic 10, Vesely 10, Nunnally 4, Westermann 3, Williams, Thomas 10

AX Armani Exchange Milan: Skyes 9, Roll 6, Micov 2, Scola 7, Tarczewski 19, Della Valle 6, Biligha, Gudaitis 2, Rodriguez 9, Nedovic 2, Cinciarini 2

1. Periyot: 24-15

Devre: 41-31

3. Periyot: 56-47

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı 73-64 yendi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 9. galibiyetini elde etti. AX Armani Exchange Milan ise 11. yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya takımlar hücumda istediği gibi başlayamadı. Datome ve de Colo'yla sayılar üreten Fenerbahçe Beko, ilk 6 dakikayı 12-11 önde geçti. Kalinic'in skorer oyunuyla sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 24-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte ilk basketini 14. dakikada bulan Fenerbahçe Beko, buna karşın savunmada sertliğini sürdürünce 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 29-19. Datome ve Sloukas'ın 3 sayılık basketleriyle 18. dakikada farkı 17'ye (37-20) kadar çıkaran sarı-lacivertliler, soyunma odasına 41-31 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Thomas ile boyalı alandan sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 24. dakikada farkı 14'e yükseltti: 51-37. Rodriguez ve Tarczewski'nin ikili oyunlarıyla sayılar bulan AX Armani Exchange Milan, 29. dakikada farkı tek hanelere düşürdü: 54-47. Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 56-47 üstün girdi.

Final periyoduna iyi başlayan İtalyan temsilcisi 35. dakikada farkı 2'ye çekti: 60-58. Son bölümde Sloukas ve de Colo'nun sayılarıyla rahatlayan Fenerbahçe Beko, sahadan 73-64 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı izleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremi haber almasının ardından salondan ayrıldı.