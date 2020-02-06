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Basketbol: THY Avrupa Ligi

14 dakika önce

Salon: Sinan ErdemHakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Emilio Perez (İspanya), Sergio Silva (Portekiz)Anadolu Efes: Larkin 25, Beaubois 10, Anderson, Singleton 9, Pleiss 15, Micic 22, Simon 15, Sertaç Şanlı, Doğuş Balbay, Peters, MoermanZalgiris: Walkup 9, Hayes 11, Ulanovas 12,...

Basketbol: THY Avrupa Ligi, System.String[]

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Emilio Perez (İspanya), Sergio Silva (Portekiz)

Anadolu Efes: Larkin 25, Beaubois 10, Anderson, Singleton 9, Pleiss 15, Micic 22, Simon 15, Sertaç Şanlı, Doğuş Balbay, Peters, Moerman

Zalgiris: Walkup 9, Hayes 11, Ulanovas 12, Milaknis 3, Geben 4, Lekavicius 9, Rivers 21, Jankunas, Jokubaitis, Leday 22

1. Periyot: 19-20

Devre: 40-43

3. Periyot: 63-65

THY Avrupa Ligi 24. hafta maçında Anadolu Efes, Litvanya ekibi Zalgiris'i 96-91 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 9'u üst üste olmak üzere 21. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Zalgiris ise 15. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmanın başında 3 sayı çizgisinin gerisinden ve boyalı alandan sayılar bulan Zalgiris, 4. dakikada 8-0 üstünlük yakaladı. Micic ve Simon'un oyuna girmesiyle hücumda etkili olmaya başlayan Anadolu Efes, özellikle Pleiss'ın pota altından kazandırdığı basketlerle 7. dakikada öne geçti: 14-13. Kalan bölümde Anadolu Efes'in Micic ile kaydettiği basketlere Hayes, Geben ve Lekavicius ile cevap veren Zalgiris, dış atışlardan 4 isabet bulduğu ilk periyodu 20-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk bölümünde Anadolu Efes, dış atışlardan 4 isabet buldu. Lacivert-beyazlı takım, Micic'in serbest atış çizgisinden kazandırdığı sayılarla 15. dakikayı 33-28 üstün geçti. Lacivert-beyazlı ekibi dış atışlara zorlayan Zalgiris, hızlı hücumlardan skor üretti. Konuk takım, Rivers'ın peş peşe kaydettiği isabetli dış atışlarla 18. dakikada 5 sayılık avantaj yakaladı: 35-40. Lacivert-beyazlılar, periyodun bitimine 55 saniye kala skoru eşitlese de (40-40) Zalgiris, Rivers'ın son anlarda 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle soyunma odasına üstün gitti: 40-43. Litvanya temsilcisinin, ilk yarıda dış atışlardan bulduğu basketlerle 30 sayı üretmesi dikkati çekti.

Üçüncü periyotta da dış atışlarda yüksek yüzde yakalayan Zalgiris, 28. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 56-65. Anadolu Efes, bu bölümden sonra 7-0'lık seri yakalayarak farkı azaltmasına rağmen, konuk takım final çeyreğine 65-63 galip durumda girdi.

Son çeyrekte Zalgiris, Rivers ve Leday ile 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili oldu ve 33. dakikada farkı 6 sayıya (65-71) çıkardı. Bu bölümden sonra toparlanan ve 8-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, Larkin'in kazandırdığı sayılarla 35. dakikada skor avantajını ele geçirdi: 73-71. Leday ile skor üreten Zalgiris karşısında Simon ile üst üste kritik basketler bulan Anadolu Efes, 38. dakikada farkı 7 sayıya (85-78) yükseltti. Kalan bölümde taraftarının desteğini arkasına alan ve taktik faulleri sayıya çeviren Anadolu Efes, karşılaşmadan 96-91 galip ayrıldı.

Son çeyrekte 16, toplamda ise 24 sayı kaydeden Anadolu Efesli oyuncu Shane Larkin, alınan galibiyette önemli rol oynadı. Dış atışlarda yüzde 61'lik isabet oranı yakalayıp, 57 sayı üreten Zalgiris'e ise bu istatistiği kazanmak için yetmedi.

Anadolu Efes, Yunanistan, Portekiz, İspanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:48 Kaynak: AA
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